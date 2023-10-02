بالتفاصيل.. دخول 30 دولة أوروبية ومنطقة “شنغن” بدون تأشيرة

قام الاتحاد الأوروبي بتأجيل إطلاق النظام الأوروبي لمعلومات السفر والترخيص (ETIAS) إلى عام 2025. وفي وقت سابق، كان من المتوقع أن تصبح الوثيقة جاهزة للعمل بحلول عام 2024.

تصريح السفر مخصص للزوار من الدول التي يمكنها دخول 30 دولة أوروبية، بما في ذلك دول شنغن، بدون تأشيرة.

وتشمل هذه الدول المعفاة من التأشيرة ماليزيا وسنغافورة وهونج كونج وماكاو واليابان وكوريا الجنوبية. والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

ولن يحتاج المسافرون من البلدان التي تتطلب تأشيرة لدخول أوروبا، مثل الهند وتايلاند، إلى التقدم بطلب للحصول على ETIAS.

وفقًا لمعلومات تأشيرة شنغن، فإن سبب تأخير ETIAS هو إطلاق نظام الدخول / الخروج للاتحاد الأوروبي (EES).

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي للموقع: “كنا نأمل في البداية أن تصبح EES جاهزة للعمل بحلول نهاية هذا العام. أو على أبعد تقدير، بداية العام المقبل. وبسبب التأخيرات غير المتوقعة، أصبح من الواضح أن هذا الجدول الزمني بعيد المنال. ونتيجة لذلك، تمت إعادة جدولة تنفيذ نظام ETIAS إلى ماي 2025، مع إمكانية التأجيل مرة أخرى”.

EES هو نظام تكنولوجيا المعلومات الآلي للاتحاد الأوروبي، والذي يمكنه تسجيل المسافرين من دول ثالثة .في كل مرة يعبرون فيها الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ووفقا للمسؤول، فإن كلا النظامين “مرتبطان بعمق”. وأضاف المسؤول: “على الرغم من أن نظام الدخول/الخروج. يمكن أن يعمل بشكل صحيح بدون ETIAS. فمن المستحيل أن يصبح الأخير جاهزًا للعمل بدون EES”.

ويقول التقرير إنه وفقًا لآخر التحديثات الواردة، من غير المتوقع إطلاق ETIAS قبل ماي 2025. ومع ذلك، سيتم تنفيذ EES في عام 2024.