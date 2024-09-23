بالتفاصيل.. رحلة الجزائر- اسطنبول تعود أدراجها بعد إقلاعها

أبلغت الجوية الجزائرية زبائنها والرأي العام بأنه نظراً لعطل تقني طرأ على الطائرة. التي كانت تشغل الرحلة رقم AH3018 بين الجزائر وإسطنبول. والتي أقلعت على الساعة 23:02 مساءً من مطار الجزائر الدولي. قرر قائد الرحلة العودة إلى مطار هواري بومدين الدولي بعد ساعة من الإقلاع كإجراء احترازي. حفاظاً على أمن وسلامة الركاب وطاقم الطائرة.

وفور تسجيل الخلل، قامت شركة الخطوط الجوية الجزائرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة المسافرين ومرافقتهم بشكل مثالي. من خلال التكفل بإيوائهم، الى غاية تنظيم رحلة جديدة. والتي تقرر ان تقلع اليوم الإثنين على الساعة 22:10 مساءً.

وتعمل فرق الصيانة حاليًا على تحديد الأسباب الدقيقة للعطل، وإجراء الفحوصات التقنية اللازمة لإعادة الطائرة إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن.

واعتذرت الجوية الجزائرية عن أي إزعاج بسبب هذا الموقف، مؤكدة التزامها الدائم بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان.