بالتفاصيل.. زيادات في منح عمال سوناطراك بداية من شهر أفريل

يستفيد منها العمال بأثر رجعي من نوفمبر 2020… زيادات تتراوح بين 58 و 115 بالمائة في منح عمال سوناطراك.

ايام قليلة بعد توقيع الاتفاقية الجماعية بين المديرية العامة لسوناطراك و الفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء وكذا نقابة الشركة والتي نصت على اقراو زيادات على عديد المنح الخاصة بعمال المجمع من خلال مراجعة النظام التعويضي الذي جاءت به الاتفاقية الجماعية.

المديرية العامة لسوناطراك لم تنتظر طويلا قبل الشروع في تطبيق ما حملته الاتفاقية الجماعية من جملة الزيادات.

التي وحسب برقية وجهت لمسؤولي الموارد البشرية للفروع وإدارة الموظفين والتعويضات المعهد الجزائري للبترول وأكاديمية سوناطراك والخدمات الاجتماعية بتاريخ 2 مارس.

سيتم رفع قيمة التعويض عن الضرر بنسبة 58 بالمائة

كما سيتم رفع نسبة التعويض للمناطق الصناعية بالشمال (IZIN) بـنسبة حددتها البرقية ب 115 بالمائة.

البرقية تطرقت أيضا إلى قيمة التعويض الخاص بالمنصب المشغول وانه قد تم تعديل طريقة احتساب الزيادة وكذا مستوى الأقدمية بـ25 سنة فما فوق لتنقسم بذلك إلى 4 مستويات.

التعويض عن الطعام هو الآخر تم رفع قيمته حيث أشارت البرقية ان قيمته ستكون 680 دينار.

الزيادات ستطبق بداية من راتب شهر افريل وبأثر رجعي من 1 نوفمبر 2020 تصب مخلفاته في أجرة شهر ماي القادم.