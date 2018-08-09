بالتفاصيل.. زيادات في منح مستخدمي الجمارك

المديرية العامة تتفق مع الشريك الاجتماعي على تحسين الوضع الإجتماعي للموظفين

رفع منحة الإطعام بـ50 ٪ ومنحة التقاعد بنسبة 20 ٪

منح المتقاعدين 60 مليون سنتيم عند مغادرتهم المنصب

زيادات في منح الأرامل والأيتام والمعاقين وتسوية جميع ملفات منح التقاعد المتأخرة

سيستفيد مستخدمو سلك الجمارك، من عديد الامتيازات، على غرار رفع نسبة منحة الإطعام والتي ستصل إلى 50 ٪ للوجبة الواحدة ومنحة نهاية الخدمة عند التقاعد التي سترتفع بنسبة 20 ٪، إضافة إلى رفع المنح الموجهة للأرامل والأيتام والمعاقين.

وحسبما أكده عضو في اللجنة الوطنية المؤقتة لتسيير الشؤون الاجتماعية للجمارك، في تصريح لـ$، فإن اللجنة تقوم بدراسة العديد من الملفات، وذلك بعد تسلم مهامها مؤخرا، مضيفا، أن اللجنة بدأت في العمليات الأولى والمتمثلة في جرد الحسابات لمعرفة الميزانية السنوية لها، وذلك لمعرفة كيف يتم توزيع هذه الميزانية وفقا لتحسين الظروف الاجتماعية لمستخدميها الذين لايزالون قيد الخدمة والمتقاعدين.

وأضاف ذات المصدر، أن رفع منحة الإطعام من 100 دينار إلى 150 دينار وبنسبة 50 ٪ لتحسين الوجبة الغذائية، يتم بالاستعانة بممونين مختصين في الإطعام لإعداد وجبات في المستوى لعناصر الجمارك بالمطاعم المتواجدة بمختلف المراكز عبر ولايات الوطن.

وأكد ذات المصدر، أنه سيتم رفع منحة التقاعد التي يستفيد منها المستخدمين عند الخروج للتقاعد، حيث كانت تقدر بـ50 مليون سنتيم واقترح رفعها إلى أكثر من 60 مليون سنتيم.

مضيفا أنه تقرر تسوية منح التقاعد المتأخرة، ويتعلق الأمر بالموظفين الذين أحيلوا على التقاعد لكنهم تأخروا في إيداع الملفات، الأمر الذي تسبب في تأخر صب المنحة، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا طي هذا الملف وصب مستحقات جميع المتقاعدين.

كما تقرر في إطار عمل المديرية العامة للجمارك بالتنسيق مع الشريك الاجتماعي واللجنة الوطنية مراجعة منحة الاحتفالية السنوية بعيد المرأة ومراجعة منح الأرامل والأيتام والمعاقين لتكون منحة محترمة لهذه الفئة.

وأقرت المديرية العامة للجمارك هذه القرارات بهدف تحسين ظروف العمل والمعيشة لأعوان الجمارك، وذلك من خلال تجهيز المناطق والمراكز المعزولة للجمارك بوسائل الترفيه والرياضة، وكذا تنظيم مخيمات صيفية لفائدة أبناء الجمارك.

كما سيستفيدون أيضا من تنظيم رحلات عمرة إلى البقاع المقدسة وتنظيم أفواج للسياحة والاستجمام لفائدة عائلاتهم وإعادة تفعيل القروض الاجتماعية وإطلاق مشاريع مراكز الترفيه والاستجمام لفائدة عائلات أعوان الجمارك وكذا إعادة تفعيل النشاطات الرياضية ودعم الرعاية الصحية.