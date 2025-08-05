بالتفاصيل.. سعيود يقترب من العودة إلى شباب بلوزداد

شهد مقر شاب بلوزداد بسعيد حمدين، قبل قليل، جلسة مفاوضات جمعت اللاعب الدولي أمير سعيود بعضو مجلس إدارة شباب بلوزداد بدر الدين بهلول، في إطار مساعٍ جادة لإتمام صفقة عودة “الأمير” إلى الفريق العاصمي.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن نسبة إتمام الصفقة تقدّر بـ50٪ إلى حد الساعة، مع تفاؤل يسود الأجواء حول إمكانية الوصول إلى اتفاق نهائي خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة.

وأضافت المصادر أن سعيود رحّب بفكرة العودة إلى الشباب الذي أعاده إلى الواجهة في وقت سابق، وذلك رغم أنه يمتلك مقترحات أخرى، على غرار الغريم مولودية الجزائر، وفريق الحزم الذي لم يعلن بعد عن صفقته رغم تاكيدات الصحافة السعودية أنه منح موافتقه لحمل قميص النادي.

جدير بالذكر أن سعيود لم يتفاوض مع رئيس مجمع مدار، شرف الدين عمارة، بل اقتصرت المحادثات على ممثل الإدارة بهلول، ما يشير إلى أن الأمور لا تزال قيد الدراسة ولم تحسم رسميًا بعد.

أنصار شباب بلوزداد يترقبون الإعلان الرسمي، على أمل رؤية أمير سعيود مجددًا بقميص الفريق الذي صنع أفراحه في مواسم سابقة.