بالتفاصيل.. شروط الإستفادة من منحة FNPOS للسكن

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، عن الشروع في تلقي الطلبات للاستفادة من منحة FNPOS بداية من 02 جانفي 2024.

وفتحت الوزارة، منصة إلكترونية لتسجيل طلبات العمال الأجراء والمتقاعدين للاستفادة من الاعانة المالية غير قابلة للاسترداد في إطار صيغة السكن الريفي.

ويمكن المعنيين، من خلال هاته المنصة التعرف على الإجراءات الرسمية والشروط التي تحدد كيفية الاستفادة من الاعانة المالية بصيغة السكن الريفي مع توضيح الفئات المعنية بها.

وتسمح المنصة بالتسجيل الأولي، واظهار نتائج المعالجة، واستقبال مواعيد لدى الملحقات الولائية للصندوق، و تقديم الطعون عند الاقتضاء.

ويأتي ذلك، حرصا من الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية على التكفل الأفضل بطالبي الاعانة المالية في هذه الصيغة وتقديم خدمات ذات جودة دون عناء التنقل، وتتمثل هذه المنصة في:

https://aide-rurale.fnpos.dz/

الاعانة المالية في صيغة السكن الريفي

وتندرج الإعانة المالية في صيغة السكن الريفي في إطار سياسة التنمية الريفية، وتهدف لتنمية هذه المناطق وتثبيت السكان المحليين.

وتساهم في تشجيع الأسر على إنجاز سكن لائق في محيطهم الريفي.

شروط الاستفادة من المنحة

للاستفادة من الاعانة المالية من صيغة السكن الريفي، يجب أن تتوفر في الأجير أو المتقاعد الشروط التالية:

عند تاريخ التسجيل في المنصة، يجب أن تكون مدة الانتساب للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء أكثر من ثلاثة (03) سنوات. وكذا الشطب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء منذ ثلاثة (03) سنوات على الأقل عند الاقتضاء.

ويجب أن لا يتجاوز دخل الأسرة 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.

كما يجب أن يكون مقرر الاستفادة من إعانة الدولة الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للسكن مؤرخ بعد تاريخ 01 جانفي 2016.

ويجب أن تكون البناية محل طلب إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية قد تحصل صاحبها إجباريا على الشطر الثاني من إعانة الصندوق الوطني للسكن.

ويجب أن لا تكون البناية محل طلب اعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية منتهية تماما بالنسبة لإحدى الأشغال التالية:

السقف، الجدران الداخلية والخارجية، وتلبيس الجدران الداخلية والخارجية، وبلاط الارضية والجدران.

كما يجب أن تكون رخصة السكن سارية المفعول عند إيداع الملف ويجب أن تصرح أن البناية ذات طابق واحد فقط.

وحسب الوزارة، فإن طلبات الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية المتعلقة بأي شكل من أشكال التوسعة أو بناء على المساحة لاستعمال غير سكني، يتم اقصاؤها ورفضها.

مبلغ الاعانة المالية في صيغة السكن الريفي

إن مبلغ الاعانة المالية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية مسقف بخمسمائة ألف دينار جزائري (500.000 دج). ويكون كتكملة لإعانة الدولة الممنوحة من طرف البنك الوطني للإسكان وكذا المساهمات المالية للمستفيدين.