بالتفاصيل.. طيار سعودي يروي مرافقته لطبق طائر

كشف طيار سعودي متقاعد، عن تجربته الشخصية مع الأطباق الطائرة. مؤكدا أن ما شاهده لم يكن طائرة تجسس كما يعتقد البعض، وأن اللهب الصادر عنها غير مألوف

كما قال فهد العطاوي في لقاء له على قناة “روتانا خليجية”:”قبل القيام بعملية الطيران نقوم بالاطلاع على جدول العمليات”. “فتعرف الطائرات التي ستتحرك قبلك وبعدك في منطقة التدريب”. و”على اليسار كانت هناك طائرات توربينو تزود بالوقود”.

وأضاف:”أقلعنا في منطقة تدريب فوق بيشة، وأتقاتل مع اللواء ناصر القحطاني قتالا تكتيكيا ليليا من منطقة لأخرى معروفة إحداثياتها”. “نتقاتل ثم نعود”. و”تقاتلنا كذا مرة”. و”في طريق العودة إلى المنطقة الخاصة بي في خميس مشيط رأيت طائرة تزود الوقود على يميني”. كما “تصورت حينها أنها مجرد طائرة”.

وأردف: “تواصلت مع رقم (1)، وهو اللواء ناصر، وأخبرته بما رأيته، فتواصل مع الرادار”. فرد علينا “أن الطائرة التي تزود الوقود تبعد عنكم بزاوية كذا، وهي مختلفة عما كنت أراه أمامي بالعين المجردة”. “فكما تعلم أنه في الليل ترى بوضوح”.

ووصف اللواء العطاوي ما رآه قائلا:”شكلها طائرة، لها أربع مراوح، اثنتان جهة اليمين، واثنتان جهة اليسار، وأجنحة”. و”حجمها كبير جدا، ويوجد بها (لمبات) أخضر وأحمر وأبيض، ويخرج من ذيل الطائرة لهب أصفر وأبيض طويل”. و”هو غير مألوف بالنسبة للطائرات المقاتلة التي يصدر منها لهب أبيض وأزرق”.

وكشف عن محاولته اعتراضها قائلا: “بدأت في الصعود، وكلما صعدت صعدت معي. كان هذا خلال ثوان معدودة”. و”وصلت إلى 36 ألف قدم، وقتها قال لي اللواء ناصر بالكلمة (أفلح يا فهد)”. “بعدها نزلت تحت إلى 11 ألف قدم، فمرّ هذا الكائن من فوقي”. مؤكدا “هذا الكائن لم يسقط فهو ينتقل من مكان لآخر، ولا يمكن اعتراضه. ونحن طائرات تدريبية، وليس لدينا أسلحة”.