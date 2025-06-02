بالتفاصيل..”كاكوبات” تُبسط اجراءات التصريح السنوي بالأجور والأجراء

أعلن، اليوم الاثنين،الصندوق الوطني للعطل المدفوعة والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري (كاكوبات)، عن إطلاق نسخة جديدة من التصريح السنوي بالأجور والأجراء (DAS EMPLOYEUR 1.0.52). الخاص بحملة العطل المدفوعة لسنة 2024-2025.

وتتضمن هذه النسخة المحدثة تبسيطا كبيرا في الإجراءات الإدارية، حيث تم حذف أكثر من 30 بالمائة من المعلومات التي كانت مطلوبة سابقا. حسبما أوضحته هذه الهيئة العمومية تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل. والضمان الاجتماعي.

ومن بين البيانات التي تم الاستغناء عنها، الحالة الاجتماعية، أسماء وألقاب الأصول، رقم بطاقة التعريف الوطنية، البريد الإلكتروني، المهنة. الجنسية الأجنبية،بالإضافة إلى معلومات الحساب البنكي.

كما توفر النسخة الجديدة واجهة مبسطة لتسهيل عملية التصريح، ومعالجة أسرع للملفات. إلى جانب إمكانية محاكاة التصريح قبل الإرسال للتأكد من صحة المعلومات.

وتعد حملة العطل السنوية محطة هامة. إذ تتيح للعمال الذين اشتغلوا لدى صاحب عمل أو أكثر خلال السنة.الاستفادة من عطلتهم المدفوعة. ابتداء من شهر جويلية ما يضمن صرف حقوقهم في أقرب الآجال.

ويضع الصندوق دليلا عمليا مفصلا تحت تصرف المستخدمين. يتضمن جميع التعديلات والإرشادات اللازمة. ويمكن تحميله عبر بوابة “تصريحاتكم”. أو من خلال الموقع الرسمي للصندوق: www.cacobatph.dz.