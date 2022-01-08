بالتفاصيل.. كمية إنتاج وإستهلاك ودعم زيت المائدة بالجزائر

تحصل تلفزيون “النهار”،على بطاقة تقنية حول إنتاج واستهلاك وتسويق ودعم زيت المائدة بالجزائر.

وبلغ مبلغ تعويض أسعار الزيت الغذائي أزيد من 39.74 مليار دج خلال 2021 موزعة كما يلي:

شركة سيفيتال أزيد من 29.95 مليار دج، وشركة عافية العالمية أزيد من 7.02 مليار دج، وشركة كوجي بي لابل بأزيد من 2.77 مليار دج.

والنسبة لعدد الوحدات المنتجة للمادة الأولية لإنتاج الزيت، تمثلت في “سيم” بوهران و”كوفيد بوذياب” بمعسكر

أما عدد الوحدات الإنتاجية فتمثلت في سيفتيال، ولابل، وبروليبوس، وعافية، المحروسة وسيم.

فيما بلغت الطاقة الإنتاجية للوحدات الستة، 4.330 طنفي اليوم. وبلغ مخرون المادة الأولية، 50.607 طن في مدة تغطية تقدر بـ35 يوما.

كما بلغ معدل الاستهلاك اليومي لمادة الزيت الغذائي، 1.600 طن في اليوم. فيما بلغ الاستهلاك الشهري من مادة الزيت الغذائي، 48.000 طن في الشهر.

هذا وتم تموين السوق خلال شهر ديسمبر 2021 بـ 62.755 طن. وبلغت كميات الزيت الغذائي التي تم تسويقها يوم الثلاثاء 4 جانفي 2021 على المستوى الوطني، 2011.45 طن.

كما بلغت كميات الزيت الغذائي التي تم تسويقها يوم 5 جانفي 2021 على المستوى الوطني بلغت 3.249.217 طن. وبلغت كميات الزيت الغذائي التي تم تسويقها يوم 6 جانفي 2021 على المستوى الوطني بلغت 2533 طن.

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