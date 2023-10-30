بالتفاصيل.. محاولة اغتيال المتطرفة الفرنسية مارين لوبان

بدأت اليوم الاثنين محاكمة منفذي هجوم تم إحباطه في عام 2017، قبل أيام قليلة من انطلاق الحملة الرئاسية الفرنسية. حيث تجنبت السلطات محاولة اغتيال استهدفت مارين لوبان. أين ستتم محاكمة 12 رجلاً في هذه القضية.

ومن بين هؤلاء المتهمين الاثني عشر، هناك شخصان رئيسيان مشتبه فيهما الأول، محيي الدين مرابط، 36 سنة. أدين عشر مرات بجرائم تتعلق بالقانون العام. والثاني، كليمان باور، 30 سنة.

ويقال إنه كان السبب وراء الهجوم المخطط له الذي استهدف مارين لوبان. حيث أن المتهمان التقيا في السجن. وتم رصدهم عند خروجهم، وعُثر عليهم في مرسيليا وبحوزتهم أسلحة في أحد المنازل. قبل خمسة أيام فقط من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عام 2017.

وبالنسبة للدفاع، فهي أيضًا محاكمة غير مسبوقة وصعبة، منذ عقدت جلسة الاستماع الأولى بالفعل في جانفي الماضي. لكن نظرا لغياب القاضي تم طلب التأجيل.

وقال ميتر بريارد، محامي كليمان بور، في حديثه إلى أوروبا 1: “لا نعرف حقاً ما الذي نتوقعه. بعد أن قمنا بمعظم العمل في جانفي، لنضطر إلى البدء بكل شيء من الصفر”. الأمر معقد بالنسبة لنا، كمحامي الدفاع.

ويحاكم عشرة أفراد آخرين إلى جانب المتهمين الرئيسيين، ويشتبه في قيامهم جميعًا بتزويدهم بالأسلحة والذخيرة. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى الأول من ديسمبر المقبل، حيث يواجه المتهمان الرئيسيان عقوبة السجن مدى الحياة.

