بالتفاصيل.. مدير الصحة لولاية تيزي وزو يكشف آخر الأرقام عن الوضعية الوبائية

كشف مدير الصحة و السكان لولاية تيزي وزو مختاري محمد، أن الولاية تشهد تزايدا في عدد المصابين بفيروس كورونا و هذا منذ بداية الموسم الدراسي.

وأضاف أن هناك 74 مؤسسة تربوية أصيب فيها 139 تلميد و54 حالة بين العمال و الاساتذة،

و حسب نتائج التحقيقيات الوبائية التي قامت بها الفرق الطبية تم اقتراح غلق بعض المؤسسات التربوية.وهذا بموافقة الوالي دومي جيلالي.

وفي هذا السياق سبق و أن تم غلق ثانويتين في كل من عزازقة و بلدية أزفون الى جانب مدرسة خاصة في هذه الأخيرة و متوسطة ببلدية واسيف.

كما أرجع الدكتور مختاري أسباب الانتشار الواسع في الحالات بين الأوساط التربوية الى التراخي و الإحتكاك بين التلاميذ.

في ظل عدم احترامهم للبروتوكول الصحي.و عدم ارتداءهم للأقنعة الطبية مع عزوف العاملين بالقطاع على تلقي اللقاح.

الى جانب القطاع التربوي دق الدكتور مختاري محمد ناقوس الخطر فيما يخص الحالة الوبائية التي تشهدها الولاية منذ بداية شهر نوفمبر.

حيث عرفت ارتفاع عدد الحالات الايجابية و التي وصل عددها يوميا مايقارب 15 الى 20 حالة يوميا لتسجل مختلف المؤسسات الاستشفائية

الموزعة على الولاية 250 مريض في حالة استشفائية.

و نفس وتيرة الارتفاع شهدته مصالح الانعاش وفي هذا الشأت اكد مدير الصحة ان كل الإمكانيات مسخرة و الاحتياطات اتخذت استعدادا للموجة الرابعة.

بالمقابل تبقى الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا المرض و الحد من انتشاره هو التلقيح الذي بلغ بالولاية 46 % من الملحقين

ما اعتبره مختاري نسبة ضئيلة و بعيدة جدا عن النسبة المرجوة وصولها قبل نهاية السنة الجارية و هي الوصول اكثر 70%.

كما دعا في الوقت ذاته، كل المواطنين التوجه بقوة الى مختلف المراكز الاستشفائية و العيادات المتعددة الخدمات المتواجدة بالولاية.

و التي تبقى ابوابها مفتوحة 24سا مرفوقة بفرق طبية مع توفير كل التلقيحات بمختلف صيغه.