بالتفاصيل..هذا جديد مسابقات التوظيف والترقية  في قطاع التربية

وجّهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزّعين عبر التراب الوطني حول عملية تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية لمختلف رُتب التربية الوطنية بعنوان سنة 2024، في إطار التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي 2025/2024.

هذا وتنظم وزارة التربية الوطنية الامتحانات المهنية بعنوان سنة 2024 مشتملة على 25 امتحانا مهنيا للالتحاق بمختلف الرُتب الخاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

وبالحديث عن الخمسة وعشرين رتبة في قطاع التربية الوطنية المعنية بالامتحانات المهنية، فيوجد ما هو خاضع للتكوين المتخصص قبل الترقية، ويتعلق الأمر بالرُتب مفتش التربية الوطنية، مقتش التعليم المتوسط، مفتش التعليم الابتدائي، مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني مستشار التغذية المدرسية، مدير ثانوية مدير متوسطة مدير مدرسة ابتدائية.

إضافة إلى مقتصد، نائب مقتصد مسير نائب مقتصد مشرف رئيسي للتربية، مشرف التربية، ملحق رئيسي بالخبر، معاون تقني للمخابر، ومنها ما هو موجّه للالتحاق المباشر بالرتب التالية: ناظر ثانوية، مقتصد رئيسي يه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشار رئيس للتربية، مستشار التربية، مساعد رئيسي للتربية، مساعد رئيسي، أستاذ التعليم الثانوي

هذه هي التفاصيل..

وأكدت وزارة التربية، أنه بالنسبة للمناصب المالية المشغولة و التعيين على المناصب العليا، إن المناصب المالية المشغولة المدرجة في الجداول الإحصائية المخصصة للإمتحانات المهنية بعنوان سنة 2024، يتم احتسابها على أساس القائمة الإسمية المؤشرة الموقوفة إلى غاية تاريخ 31-12-2.

واعتمادها كأساس في إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2024، لاسيما الجدول التوقعي للتوظيف، وذلك لتفادى كل الاشكالات الممكن حدوثها عند التدقيق مع مصالح الوظيفة العمومية وبالاعتماد على مدوّنة المناصب المالية بعنوان سنة 2024.

كما أكدت الوزارة، أن احتساب المناصب المالية الشاغرة المخصصة للامتحانات المهنية، يتم بعد تخصيص مناصب مالية شاغرة للموظفين المعينين على مناصب عليا بمصالح ومكاتب مديرية التربية بالنسبة لأسلاك التفتيش. مع ضرورة التقيد بالمناصب المالية المفتوحة في أسلاك التفتيش حسب التخصصات.

ذلك أن المناصب المالية المفتوحة في كل تخصص يتم تحديدها حسب الاحتياجات البيداغوجية وبالاعتماد على معايير دقيقة من قبل المفتشية العامة للتربية الوطنية، وأن أي تحويل بين التخصصات يتم بالرجوع إلى هذه الأخيرة. كما أن المناصب المالية المفتوحة و المخصصة لرتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص لغة إنجليزية، لا يتم توزيعها على تخصصات أخرى.

هكذا تتم المسابقة المهنية لموظفي إدارة مؤسسات التعليم

إن احتساب المناصب المالية الشاغرة في رتب إدارة مؤسسات التعليم مدير ثانوية، مدير متوسطة، مدير مدرسة ابتدائية، يتم بالنظر لعدد المؤسسات التربوية المفتوحة الحالية والمؤسسات التربوية المؤكد فتحها بعنوان الدخول المدرسي المقبل والتي يجب تأطيرها من جهة، ومن جهة أخرى تخصيص مناصب مالية شاغرة مساوية لعدد منتوج التكوين بعنوان سنة 2024 و كذا تخصيص مناصب مالية للموظفين المعينين على مناصب عليا. كما يتم الأخذ بعين الاعتبار المناصب المخصصة لتسوية الوضعيات القانونية المختلفة كالعودة من الاستيداع على سبيل المثال وغيرها

الترقية لرتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية

إن رتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية، لها خصوصية كون المترشحين من رتبة معلم مدرسة ابتدائية يخضعون للتكوين بعدالنجاح في الامتحان المهني بينما المترشحون المنحدرون من رتبتي أستاذ المدرسة الابتدائية ومستشار التغذية المدرسية يلتحقون بالرتبة مباشرة بعد النجاح في الامتحان على هذا الأساس، ومن أجل تخصيص مناصب مالية للناجحين في الترقية والذين يخضعون للتكوين قبل الترقية.

ويجب أن يتم توزيع المناصب المالية الشاغرة على نمطي الترقية امتحان مهني وترقية اختيارية بعد إحصاء عدد الموظفين في كل رتبة من رتب الانتماء معلم مدرسة ابتدائية وأستاذ مدرسة ابتدائية ومستشار التغذية المدرسية والذين تتوفر فيهم شروط المشاركة سواء في الامتحان المهني أو التسجيل ضمن الترقية الإختيارية.

تجدر الإشارة أن عدم إدراج مناصب مالية في المخطط القطاعي للتكوين المخصصة للامتحان المهني في رتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية، قد يحرم الناجح المنحدر من رتبة معلم مدرسة ابتدائية من الالتحاق بدورات التكوين

بالنسبة للرتب الآيلة للزوال

إن توزيع المناصب الشاغرة على أنماط الترقية بين الامتحان المهني والترقية الاختيارية بعد التسجيل على قوائم التأهيل يجب أن يُراعي عدد الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية في كل نمط من أنماط الترقية ذلك أن الرتب الآيلة للزوال .

وفي إطار التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 26 أوت 2014 المتعلقة بترقية الموظفين المنتمين للرتب الآيلة للزوال، قد استفادت من إجراءات تحفيزية لترقية الموظفين عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية في رتب الانتماء، بغض النظر عن وجود منصب مالي شاعر في رتبة الترقية أو عدمه.

وكل ناجح في اختبارات الامتحان المهني، تتم ترقيته بتحويل منصبه المالي على هذا الأساس، تم ترقية جميع الموظفين المنتمين لرتبة مستشار التوجيه المدرسي والمهني، بينما تتواصل ترقية موظفي رتب مساعد التربية، مساعد المصالح الاقتصادية، أستاذ تقني في الثانوية رئيس ورشة وأستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية في رتب الانتماء وذلك للالتحاق برتب مساعد رئيسي للتربية، مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية، أستاذ التعليم الثانوي، على التوالي.