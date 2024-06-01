بالتفاصيل.. هذا سبب القطيعة بين بيتكوفيتش ومحرز !

كشف المكلف بالإعلام لدى الفاف سعيد فلاك عن تفاصيل القطيعة بين الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ورياض محرز.

وقال سعيد فلاك، لدى استضافته في التلفزيون العمومي، اليوم السبت، “في شهر مارس محرز كان متواجدا في القائمة النهائية، محرز اتصل بالمدرب مباشرة، وأشار إليه أنه لم يكن جاهزا بتاتا و حتى ذهنيا وهذا ما تفهمه المدرب”.

وأضاف المكلف بالإعلام في الهيئة الكروية “في التويت الأخير، محرز لم يكن يقصد أبدا بيتكوفيتش، لأن الاستدعاء وصل إلى ناديه وبيتكوفيتش كان ينتظر اتصال من محرز من أجل التأكيد على تواجده”.

وصنع إبعاد رياض عن تربص جوان بلبلة كبيرة في الساحة الرياضية، قبل أن يمط اللثام المكلف بالإعلام حول القصة الحقيقية.