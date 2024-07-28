بالتفاصيل ..هذا ما اشترطه بلايلي للتوقيع في الترجي التونسي !

كشف مصدر “النهار أون لاين” مقرب من إدارة الترجي التونسي، عن اشتراط يوسف بلايلي التحاق شقيقه “فارس” بالنادي للإمضاء رسميا في الفريق.

وقال نفس المصدر، أن إدارة رئيس الترجي التونسي حمدي المدب، قابلت “رد فعل” بلايلي بالرفض ولو بشكل مؤقت، قبل أن تستجيب لمطالبه وتوجه اللاعب إلى نادي مستقبل سليمان التونسي الذي يعتبر “الترجي ب” في تونس.

كما أضاف أن الرئيس حمدي المدب هو من سيتكفل براتب فارس بلايلي الذي يصل إلى 3 ألاف أورو شهريا ما يقارب 70 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية.

وفي رد الرئيس حمدي المدب عن اشتراط بلايلي التحاق شقيقه بنادي الترجي التونسي، قال مصدرنا، أن إدارة الترجي وعدت بلايلي بالتحاق شقيقه به، في نادي “المكشخة” في حالة تألقه بشكل ملفت للانتباه مع نادي مستقبل سليمان.