بالتفاصيل.. هذا ما تشاهدونه في رمضان على ENNAHAR TV

“النهار” تكشف مضامين الشبكة البرامجية لأول قناة إخبارية في شهر رمضان

“النوي مول القوالب” يهدم منازل الجزائريين في “عس دارك يا مبارك”.. ونجوم السينما الجزائرية في “بوڤرون”!

100 من المئة من إنتاج تلفزيون “النهار”.. “رانا حكمناك”، “الفال” و”بوقالات خالتي دوجة” حصريا على قناة الجزائريين الأولى

سيتابع مشاهدو قناة “النهار”، أول قناة إخبارية في الجزائر، تشكيلة مميّزة ومتنوعة من البرامج خلال شهر رمضان المعظم، تشمل حصصا دينية وبرامج اجتماعية وثقافية، بالإضافة إلى برامج مقالب متنوعة، أو ما بات يعرف باسم “الكاميرا المخفية”، والتي تطلّ على مشاهديها من خلال 8 برامج حصرية، من إنتاج مجمّع “النهار” مئة من المئة.

وتتضمن الشبكة البرامجية لقناة “النهار” العديد من البرامج التي تليق بذوق ومستوى المشاهد الجزائري، والذي خصصت له قناة “النهار” تشكيلة من أحسن البرامج، التي عكف على تحضيرها طاقم “النهار”.

وستعود سلسلة “رانا حكمناك” الشهيرة ولكن بطابع رياضي هذا الموسم، حيث يكون ضحاياها رياضيون، فيما يشارك الإعلامي عامر دراجي المعروف شعبيا باسم “الشيخ النوي”، في تشكيلة البرامج الحصرية الخاصة بشهر رمضان، حيث سيطلّ على جمهوره من خلال سلسلة “عس دارك يا مبارك”، والتي يكون فيها الضحية مواطن يملك بيتا محاذيا للطريق أو الوادي، ويتم إيهامه بأن بيته سيهدم بعدما قضى عمره وهو يشيّده، حيث تمّ تصوير العمل عبر قرابة 30 ولاية.

وبالإضافة إلى تشكيلة برامج “الكاميرا المخفية”، حرصت “النهار” على تخصيص حصص للنساء مثل حصص الطبخ، من خلال أربع عناوين، وهي “بنة الجنان” التي تعدّها كل من زينب إيباريسان وإيمان عليم لمدة 13 دقيقة، حيث يقوم “الشيف رشيد” بتقديم أطباق عصرية وتقليدية وسط الطبيعة.

إضافة إلى حصة “صح صحوركم”، التي تدوم 6 دقائق من تقديم “الشيف الياس”، الذي يقدّم وجبات خاصة بالسحور تكون سهلة الإعداد، وباستخدام مستلزمات في متناول كل شرائح المجتمع، إضافة حصة “حلاوة اليدين”، من تقديم الزميلة أسماء عبد الله عثمان.0

والتي تتفنن من خلالها في تقديم تحليات خاصة بالسهرة، حيث اعتمد قسم الإنتاج في “النهار” على تصوير الأيدي بشكل يتطابق مع إسم الحصة، بالإضافة إلى حصة “فريشكا”، التي تعرض وصفات عصائر ومثلجات وسلطات الفاكهة من أجل إنعاش الصائم في فصل الصيف.

نجوم السينما الجزائرية في “بوڤرون” على قناة الجزائريين الأولى

وكان للبرامج الترفيهية قسط هام من الشبكة البرامجية لقناة الجزائريين الأولى، حيث ستطلّ الفنانة والممثلة ريم غزالي على محبيها مجددا خلال شهر رمضان 2018، عبر سلسلة “بوڤرون” التي تبثّ عبر 28 حلقة، لمدة تتراوح بين 12 و15 دقيقة للحلقة، حيث تستعرض السلسلة حلقات كوميدية بإنتاج جزائري مئة من المئة من حيث التمثيل والإخراج، وهو أكبر عمل سينمائي يلتقي فيه الجيل المخضرم من الممثلين مع الفنانين الشباب في حلقات تعود بالزمن إلى العصور الغابرة.

هذا ويعود الزميل شوقي علاك، من خلال السلسلة الترفيهية التثقيفية “الطاكسي المربوح”، وهو برنامج مسابقات يهدف إلى تنمية ثقافة المواطن، حيث يجوب فيه الزميل شوقي على متن سيارة مختلف الولايات لطرح أسئلة على المواطنين في طابع ترفيهي، بالإضافة إلى برنامج “خفيف ظريف” وغيرهما من البرامج الفكاهية.

باقة متنوعة من البرامج الدينية

وككل سنة، خصصت “النهار” جملة من البرامج الدينية ضمن تشكيلتها الرمضانية، والتي ستطلّ عليهم من خلال 6 برامج، وهي “يا خالق الكون”، “صحابيات جليلات”، “حكايات من القرآن”، “أسرار”، “ورتّل القرآن ترتيلا” و”نعيم الدنيا”، والتي حرص على إعدادها كلها الزميلتان زينب إيباريسان وإيمان عليم.

كما تعود سلسلة “الرزق الحلال” لتطلّ على مشاهديها في جزئها الثاني، من إعداد الزميلة أسماء عبد الله عثمان، والتي حضّرت أيضا لبرنامج “الفال”، الذي تطلّ من خلاله “خالتي تماني” على مشاهديها لاستعراض “البوقالات”.