بالتفاصيل.. هذا هو الحجم الساعي لكل مادة في الإبتدائي

أفرجت وزارة التربية الوطنية، عن الحجم الساعي لكل مادة في التعليم الإبتدائي.

ويقدر الحجم الساعي لمادة اللغة العربية بـ 11 ساعة في الأسبوع للسنتين الأولى والثانية ابتدائي و7 ساعات و30 دقيقة بالنسبة للسنة الثالثة والخامسة، و6 ساعات ونصف بالنسبة للسنة الرابعة.

كما تم تخصيص حجم ساعي لمدة ثلاث ساعات بالنسبة للغة الأمازيغية للسنتين الرابعة والخامسة. وأيضا ثلاث ساعات بالنسبة للغة الفرنسية للسنوات الثالثة والرابعة و3 ساعات ونصف بالنسبة للسنة الخامسة.

أما الحجم الساعي لمادة اللغة الإنجليزية، فقد تم تحديده بساعة ونصف لمستوى السنة الثالثة والرابعة ابتدائي.

وبالنسبة لمادة الرياضيات، فيقدر الحجم الساعي لكل المستويات بـ 4 ساعات ونصف، إضافة الى مادة التربية التكنولوجية الذي حدد بـ ساعة ونصف بالنسبة لكل المستويات في الطور الإبتدائي، وهو نفس الأمر بالنسبة لمادة التربية الإسلامية.

أما التربية البدنية، والتربية الفنية(موسيقى+رسم) فقد تم تخصيص45 دقيقة في المستويات الخمس.

فيما تم تخصيص نفس الحجم بالنسبة لمادة التاريخ والجغرافيا للسنة الثالثة إبتدائي وساعة ونصف لسنوات الرابعة والخامسة.

وفيما يخص التربية البدنية، فقد تم تخصيص ساعة لكل مستوى في الأسبوع الواحد.