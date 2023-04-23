بالتفاصيل.. هذه الإجراءات التنظيمية لامتحان تقييم المكتسبات

وجّهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديري التربية للولايات ،يتضمن كيفيات تحضير وسير تقييم المكتسبات للتعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2022/2023. الذي سيتم الشروع فيه بداية من 30 أفريل الجاري .

وألزمت الوزارة مديري التربية على ضرورة السهر على حسن تنفيذ جميع الإجراءات والعلمليات المتعلقة بتقييم مكتسبات مرحلة التعليم الإبتدائي. من خلال الإشراف الشخصي على عمل الخلية الولائية التي تم تنصيبها بتاريخ 12 أفريل الماضي،

إلزام مديري التربية على عقد لقاءات مع المفتشين

كما ألزمت وزارة التربية الوطنية مديري التربية على ضرورة عقد لقاء مع مفتشي التعليم الإبتدائي تخصص مواد اللغة العربية، اللغة الفرنسية، والأمازيغية. لضبط العمليات المتعلقة بتقييم المكتسبات واتخاذ الإجراءات المناسبة. إلى جانب ضرورة تعيين نائب لمدير المدرسة الإبتدائية ينوب عنه في حال الغياب. على أن يكون مساعد للمدير تلقائيا، في حال وجود منصب مساعد المدير بالمدرسة أو استاذا.

طبع مواضيع التقييمات في ورقة واحدة

كما يتعين على مديري التربية إعلام الخلية المركزية المنصبة على مستوى المفتشية العامة للتربية الوطنية بكل المعلومات المتعلقة بتنظيم الإمتحان وسيره. فيما ألزمت مفتشي التعليم الإبتدائي بمادة اللغة العربية بضرورة طبع مواضيع التقييمات الكتابية في ورقة واحدة فقط. ولا يمكن أن يتجاوز أي موضوع تقييم أكثر من ورقة واحدة وجها وظهرا. مع احترام ترتيب التقييمات أثناء عملية الطبع.

بالإضافة كذلك إلى ضرورة حفظ المواضيع بعد طبعها في مؤسسة تتوفر على شروط الحفظ والأمن. على أن يتم تسليم مواضيع التقييمات الكتابيبة دفعة واحدة بمحضر استلام إلى مديري المدارس الإبتدائية قبل انطلاق التقييمات بيوم أو يومين.

عقد لقاءات مع مديري المدارس الإبتدائية يوم 25 أفريل

كما يتعين على المفتشين تسليم شبكات التصحيح وسلّم التقديرات الخاصة بكل التقييمات، لمديري المدارس الابتدئية مع أظرفة التقييمات الكتابية وكذا إعداد جدول سير التقييمات وتبليغه لمديري المدارس الإبتدائية. إضافة إلى إلزامية عقد لقاء مع مديري المدارس الإبتدائية للمقاطعة ،وأساتذة السنة الخامسة ابتدائي يوم 25 أفريل في الفترة المسائية. لعرض كل الخطوات الإجرائية المتعلق بسير هذا التقييم. مع متابعة عملية حجز التقديرات والإطلاع على مخرجات التقييم عبر الحساب الخاص بالمفتش المقاطعة على الأرضية الرقمية المسماة “تقييم ”

ضمان إستمرار الدراسة أثناء فترة التقييم

أما مديرو المدارس الإبتدائية فانهم ملزمون بحسب المنشور الوزاري بضمان استمرر الدراسة خلال فترة التقييمات لجميع المستويات بما فيها السنة الخامسة. مع إلزامية احترام الرزنامة اليومية للتقييمات الكتابية المرفقة بالمنشور الوزاري رقم 14 وعدم إدخال أي تغيير عليها مهما كانت المبررات.

كما ألزمت مديري المدارس الإبتدائية التي تعمل بنظام الدوامين بضرورة توحيد توقيت الدخول والخروج لتلاميذ أقسام السنة الخامسة. شريطة إعلام التلاميذ والأولياء قبل يوم 23 أفريل.

إجراء التقييم في الحجرات التي يدرس فيها التلاميذ

كما اشترطت وزارة التربية عى مديري المؤسسات إجراء تقييم المكتسبات في الحجرات نفسها التي يدرس فيها التلاميذ مع تسليم موضوع التقييم ،وشبكة التصحيح وسلم التقديرات للأستاذ عند انطلاق التقييم ، أما اجراءالتقييمات الشفوية ،فسيتم متابعتها إلى غاية 24 ماي القادم.

حجز غياب التلاميذ في نفس يوم إجراء التقييم

كما يكون لزاما على مديرو المدرسة الإبتدائية حجز غياب التلاميذ على الأرضية الرقمية في نفس يوم التقييم ، مع تسهيل حجز الأستاذ للتقديرات على الأ رضية الرقمية بداية من اليوم إلى غاية 4 جوان 2023

وفي حالة حجز التلميذ عن الكتابة يمكن تسخير من يكتب له وفق للإجراءات المعمول بها ، من خلال الاعتماد على الترتيبات الواردة في المنشور الوزاري رقم 204 المتضمن كيفية المرافقة للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة المدمجين في الأقسام العادية .

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