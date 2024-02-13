بالتفاصيل ..هذه الإحصائيات الجديدة للصيدلية المركزية للمستشفيات

تحصلت “النهار اون لاين” على وثيقة حصرية تتعلق بآخر الاحصائيات للصيدلية المركزية للمستشفيات، ووضعية وفرة الدواء إلى غاية 8 فيفري 2024.

وتشير الوثيقة إلى أن عدد المنتجات والأدوية التي تعرف ندرة تصل إلى 10 منتجات بنسبة 8 بالمائة. والأدوية المتوفرة تصل إلى 107 بنسبة 86 بالمائة.

وتؤكد ذات الوثيقة إلى أن عدد الأدوية المُسوقة من قبل الصيدلية المركزية للمستشفيات في صنف أدوية السرطان. تقدر ب 207 ضمن التسمية الموحدة الدولية للدواء.حيث يوجد 124 منتج مخزن و 83 منتج تم شراؤه بصفة خاصة.

وبالنسبة لمجموع المشتريات المحققة في 2023 فقدرت ب 51.45 مليار دج. وفقا لتوقعات تقدر بـ 60.36 مليار دج ما يعادل مجموع إنجاز يقدر بـ 85%، مع الإشارة أن أدوية السرطان تمثل 38 بالمائة من مجموع مشتريات الأدوية المحققة في عام 2023.

وبالنسبة لتوقعات الشراء لهذة السنة 2024 فقدرت ب 52.37 مليار دج، أما بخصوص الادوية المبتكرة فكانت تقدر السنة الماضية ب31 دواء بناء على الاحتياجات المعبر عنها من قبل المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية أي ما يمثل 19 تخصصا.

وقدر المبلغ الاجمالي المحقق 14.5 مليار دج، ما يمثل أكثر من 10 بالمائة من مجموع المشتريات.