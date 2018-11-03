بالتفاصيل.. هذه الطرقات المغلقة بسبب السيول في وسط البلاد

شهدت الطرقات الرابطة بين ولايات تيزي وزو وبومرداس والبويرة توقف الحركة بها نتيجة السيول والأمطار المتساقة على الولايات الثلاثة منذ الصباح.

الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين تيزي وزو و بومرداس مغلق في اكثر من نقطة، الناصرية، برج منايل، سي مصطفى.

الطريق الوطني رقم 5 بين البويرة والعاصمة مغلق في عمال، بني عمران، سوق الحد، الثنية، قورصو.

الطريق الوطني رقم 25 الرابط بين تيزي وزو و دلس، مغلق في عدة نقاط بدلس، بن شود، حوش متيجة، بغلية، سباو .

الطريق الوطني رقم 68 الرابط بين جنات وشعبة العامر مغلق في عدة نقاط ، عين الحمراء، برج منايل، شعبة العامر.

الطرقات الولائية 56، 102، 54 مغلقة.

السيول تسببت في احتجاز مئات العائلات والسيارات على مستوى بلدية تادمايت وبلديات كثيرة بين الولايتين.

وقام شباب متطوعون من سكان البلدية و ما جاورها بتوزيع المياه والأكل على العائلات العالقة.