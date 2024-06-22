بالتفاصيل.. هذه حصة البلديات ومواقع سكنات LPA بالعاصمة

أفرجت ولاية الجزائر عن حصص البلديات من سكنات الترقوي المدعم مع تحديد مواقع إنجاز سكنات هذه الصيغة من أجل توزيعها على المكتتبين المستفيدين.

وتحصلت “النهار أونلاين” حصريا على حصة كل مقاطعة إدارية وبلدية من صيغة الترقوي المدعم. بالإضافة كذلك إلى مواقع إستفادة المكتتبين.

الدائرة الإدارية بئر مراد رايس تحصلت على 1230 سكن

*بلدية بئر مراد رايس تحصلت على 250 سكن ويستفيد المكتتبون من السكنات بحي 350 ساول مكي جسر قسنطينة.

* حيدرة تحصلت على 140 سكن وسيتم إسكانهم بحي 350 سكن ستول مكي. و222 مغنوش بئر خادم.

* بير خادم تحصلت على 320 سكن وسيتم إسكانهم بحي 500 سكن بير خادم طريق سحاولة نحو تقصراين.

*سحاولة تحصلت على 180 سكن وسيتم إسكانهم بحي 222 مغنوش بير خادم.

*جسر قسنطينة تحصلت على 340 سكن وسيتم إسكانهم بحي 392 عين النعجة.

الدائرة الإدارية لدرارية تحصلت على 915 سكن

* بلدية درارية تحصلت على 260 سكن، بلدية الدويرة تحصلت على 220 سكن، العاشور تحصلت على 130 سكن. وسيتم إعادة إسكانهم في حي 778 بالدرارية.

*بابا احسن تحصلت على 165 وسيتم ترحيلهم إلى بوشاوي والشراقة.

*خرايسية إستفادت من 140 سكن وسيرحل المكتتبون إلى درارية.

الدائرة الإدارية الدار البيضاء تحصلت على 1908 سكن

*الدار البيضاء إستفادت من 330 سكن وسيتم غسكانهم بحي 707 علي عمران برج الكيفان.

*باب الزوار تحصلت على 330 سكن وسيتم إسكانهم ببرج الكيفان وعين المالحة بجسر قسنطينة.

*المحمدية تحصلت على 330 سكن وسيتم إسكانهم بحي في المحمدية وبرج الكيفانن

* برج الكيفان تحصلت على 330 وترحل إلى حي علي عمران 2 برج الكيفان.

* برج البحري إستفادت من 330 سكن وسيرحل المكتتبين إلى عين طاية

* عين طاية تحصلت على 158 سكن وسيتم إسكانهم بحي 360 سكن برج الكيفان

* المرسى تحصلت على 100 سكن وسيتم إسكانهم بحي 360 سكن برج الكيفان

الدائرة الإدارية لبئر توتة تحصلت على 420 سكن

*بلدية بئر توتة تحصلت على 210 سكن، بلدية تسالة المرجة 100 سكن وسيتم إعادة إسكانهم بحي 318 سكن بير توتة.

*اولاد شبل تحصلت على 110 سكن سيرحلون إلى 180 سكن اولاد شبل.

الدائرة الإدارية لبوزريعة تحصلت على 730 مسكن

*بوزريعة تحصلت على 320 سكن وسيتم إسكانهم بحي 404 بوسماحة بوزريعة.

*الأبيار تحصلت على 160 سكن، بن عكنون 100 سكن وسيتم إسكانهم بـ 898 سكن بني مسوس.

*بني مسوس تحصلت على 150 سكن وسيرحلون إلى بني مسوس

المقاطعة الإدارية براقي تحصلت على 790 سكن

*براقي تحصلت على 310 سكن وسيرحلون إلى حي الميهوب و600 مسكن الكاليتوس

*سيدي موسى تحصلت على 140 سكن وسيتم إسكانهم بـ 180 مسكن اولاد شبل و600 مسكن الكاليتوس

*الكاليتوس 340 سكن ترحل الى 60 سكن رماضنية و600 سكن الكاليتوس

المقاطعة الادارية الشراقة إستفادت من 1195 سكن

*الشراقة تحصلت على 330 وسيتم إسكانهم بـ 850 اولاد فايت بوشاوي و50 سكن بوشاوي شراقة.

*عين البنيان إستفادت من 330 سكن ويرحل المستفيدون إلى عين البنيان

*اولاد فايت تحصلت على 215 سكن، دالي ابراهيم 180 سكن، الحمامات 140 سمن وسيستفيد المكتتبون من سكناتهم بحي 850 سكن اولاد فايت بوشاوي.

المقاطعة الإدارية الحراش تحصلت على 650 سكن

*واد سمار تحصلت على 120 سكن، بوروبة 120 سكن، باش جراح 210 سكن، سيستفيدون من سكنات بحي 300 سكن ديصولي بوروبة.

*الحراش تحصلت على 200 سكن وسيتفيدون من سكنات بـ 720 كوريفة الحراش.

المقاطعة الادارية حسين داي إستفادت من 1030 سكن

*حسين داي إستفادت من 310 سكن وسيرحلون إلى 778 درارية و392 عين النعجة و200 عين المالحة.

*القبة إستفادت من 330 سكن وسيرحلون إلى 500 سكن بير خادم، المقرية والسويدانية.

*بلوزداد إستفادت من 220 سكن وسيتم إسكانهم بـ 720 كوريفة الحراش و200 سكن عين النعجة.

* المقرية إستفادت من 170 سكن وسيرحلون إلى كوريفة بالحراش

المقاطعة الادارية الرويبة إستفادت من 810 سكن

*الرويبة تحصلت على 320 سكن وسيرحلون إلى 100 سكن رويبة والسباعات الرويبة.

*الرغاية إستفادت من 320 سكن وسترحل إلى عين طاية والكاليتوس والسويدانية

*هراوة إستفادت من 170 سكن وسيرحلون إلى سباعات برويبة

المقاطعة الإدارية باب الواد إستفادت من 785 سكن

*باب الواد 250 سكن، واد قريش 140 سكن، والقصبة 100 سكن، بولوغين 175 سكن، رايس حميدو 120 سكن، وسيتمك ترحيل كافة المستفيدين إلى حي 898 سيلاست بني مسوس.

المقاطعة الإدارية سيدي امحمد تحصلت على 865 سكن

*سيدي امحمد تحصلت على 280 سكن، وسيرحلون إلى 440 فاطمة نسومر و200 سكن عين البنيان.

* الجزائر الوسطى تحصلت على 320 سكن وسيستفيدون من سكنات بحي 440 فاطمة نسومر.

*المدنية تحصلت على 130 سكن وترحل الى عين البنيان والسويدانية.

*المرادية إستفادت من 135 سكن وسيستفيدون من سكنات في بير خادم والشراقة.

المقاطعة الإدارية زرالدة إستفادت من 540 سكن

*زرالدة تحصلت على 220 سكن وسيرحلون إلى حي 320 الرحمانية والمعالمة

*سطاوالي إستفادت من 210 سكن بالمعالمة وبني مسوس

*السويدانية إستفادت من 110 سكن بـ 200 سكن بني مسوس

المقاطعة الإدارية سيدي عبد الله تحصلت على 180 سكن

*المعالمة 100 سكن والرحمانية 80 سكن سيرحلون إلى 320 سكن الرحمانية.