بالتفاصيل.. هذه خطة رئيس الجمهورية لحل الأزمة في النيجر

كشف وزير الخارجية أحمد عطاف عن المحاور ال6 التي إقترحها رئيس الجمهورية لحل الأزمة في النيجر.

وقال الوزير في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الثلاثاء

بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن المحور الأول يتمثل في تحديد فترة زمنية مدتها 6 أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي للنيجر عبر الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة.

وأضاف الوزير أن هدف هذا المسار هو صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر. دون إقصاء لأي جهة مهما كانت، على أن لا تتجاوز مدة هذه الترتيبات 6 أشهر.

وتكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر. وتُفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.

وستعتمد هذه المقاربة السياسية على تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف بما يكفل الحل السياسي وقبوله من طرف كافة الفاعلين.

كما قال الوزير أنه من أجل المقاربة التشاركية لضبط هذه الترتيبات ستقوم الجزائر باتصالات ومشاورات مع كل الأطراف التي يمكن أن تساهم في حل الأزمة سياسيا، أو تدعم المساعي الرامية للذلك وتكون الإتصالات في ثلاث اتجاهات.

حيث تكون الإتصالات أولا داخليا مع جميع الأطراف الفاعلة والمعنية بالأزمة. أما ثانيا جهويا وتكون مع دول الجوار ودول الأعضاء للمجموعة الإقتصادية لدول غرب افريقيا، وخاصة نيجيريا بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة.

أما ثالثا فتكون مع البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامة لايجاد المخرج للأزمة.

ومن خطة الرئيس حسب الوزير تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل. حيث ستسعى الجزائر إلى تنظيم مؤتمر قصد حشد التمويلات لتنفيذ برامج تنموية لهذه المنطقة. التي هي أحوج الى البنى التحتية الإجتماعية والإقتصادية.