بالتفاصيل.. هذه خطة وزارة التربية لتدريس اللغة الانجليزية في السنة الرابعة ابتدائي

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن المنشور الوزاري الخاص بتوسيع تدريس اللغة الانجليزية إلى أفواج السنة الرابعة ابتدائي في السنة الدراسية 2023/2024.

وتضمن المنشور الوزاري العديد من النقاط والترتيبات الخاصة بعملية تدريس هذه المادة للسنة الثانية على التوالي في المدرسة الابتدائية. تشمل تعليمات للأساتذة وكذا نوعية الدعائم التي يتم فيها تدريس هذه المادة.

وحسب المنشور فيطبق منهاج اللغة الانجليزية في كتاب جديد، أعدته المجموعة المتخصصة للغة الانجليزية وصادق عليه المجلس الوطني للبرامج

ويعتمد هذا المنهاج على المقاربة التواصلية القائمة على الحوار والاستماع وتنمية كفاءتي فهم المنطوق. والإنتاج الشفوي إلى جانب تنمية كفاءتي فهم المكتوب والإنتاج الكتابي.

وتتمثل الوسائل التعليمية للغة الانجليزية في كتاب اللغة الانجليزية الذي تم إعداده ونشره لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي. والدليل الديداكتيكي للغة الانجليزية. وهو دليل يساعد الأستاذ على تنفيذ المنهاج وتبسيط المنهجية المعتمدة فيه. ويقدم توجيهات تعليمية حول تنظيم الأنشطة التعليمية للمادة وكيفية انجازها.

ومن الوسائل الجديدة السند السمعي وهو عبارة عن مقاطع صوتية مسجلة في قرص رقمي. تستعمل في حصص اللغة الانجليزية لتعويد التلميذ على النظام الصوتي للغة الانجليزية.

وتجدر الإشارة انه يمكن لمديري المدارس الابتدائية تحميل مناهج اللغة الانجليزية للسنة الرابعة ابتدائي. وكذا الدليل الديداكتيكي للغة الإنجليزية عبر حساباتهم الخاصة على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

ويؤطر تدريس اللغة الانجليزية في السنة الرابعة ابتدائي أساتذة المادة الذي درسوا في السنة الدراسية الماضية. إلى جانب الأساتذة الذين تم توظيفهم هذه السنة واستفادوا من تكوين تهيئي قبل ممارسة مهامهم.

حيث يتولون تدريس المادة لأفواج السنتين الثالثة والرابعة ابتدائي في مدرسة ابتدائية أو أكثر في حدود 12 فوجا تربويا. مع الأخذ بعين الاعتبار معيار الجوارية، وتنقل الأستاذ بين مدرسة ابتدائية وأخرى لذلك.

هذا ويواصل مفتشي التعليم المتوسط للغة الانجليزية كل في مقاطعته في مرافقة الأساتذة المكلفين بتدريس هذه المادة في التعليم الإبتدائي ومتابعتهم ميدانيا.

وبغية ضمان الانسجام في تنظيم الأنشطة البيداغوجية داخل المدرسة الابتدائية. ونظرا إلى توسيع تدريس اللغة الانجليزية إلى أفواج السنة الرابعة ابتدائي. فقد دعت الوزارة الى عقد اجتماع، لدراسة هذا الجانب في الاجتماع الأول لمجلس الأساتذة بالمدرسة الابتدائية للسنة الدراسية 2023/2024.

ويهدف الاجتماع لضمان التنسيق بين الأساتذة وإعادة التوزيع الزمني للمواد. وبرمجة الحصص العلمية لكل مادة. كما يجب ضمان التنسيق بين مديري المدارس الابتدائية المعنية في إعداد جداول توقيت أستاذ اللغة الانجليزية في حالة تكملة النصاب.