بالتفاصيل..هذه شبكة التقييم الجديدة لمسابقة الترقية بالجامعات

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شبكة التقييم الجديدة الخاصة بمسابقات الترقية المهنية للأساتذة الجامعيين.

وحسب المنشور الوزاري المحدد للشبكة الجديدة، فيتم القبول العلمي لملف الترشح. حسب ميدان تكوين المترشح بعد تحقيقه لأحد الإختيارات المقترحة.

ويتعلق الأمر بنشر مقال في مجلة علمية مصنفة “أ” أين يجب أن يكون المترشح مؤلفا رئيسيا، أو في المركز الثاني. أو نشر مقال 1 في مجلة علمية مصنفة أو مقالين في مجلة علمية مصنفة “ب ” أين يجب أن يكون المرشح مؤلفا رئيسيا .

ومن الشروط أيضا تأطير أو إشراف مشترك لأطروحة الدكتوراه ومناقشتها أو تأطير مذكرتان ماجستير أو أربعة مذكرات ماستر.

وبالنسبة لميادين العلوم الإنسانية والإجتماعي نشر مقال في مجلة علمية مصنفة “أ “. أين يجب أن يكون المرشح مؤلفا رئيسيا أو في المركز الثاني.

وبالنسبة للجانب البيداغوجي يجب جمع 80 نقطة على الأقل ،تنقسم إلى الدروس ب 6 نقاط في السداسي. بمجموع 60 نقطة على الأكثر ،مع إضافة 10 نقاط إضافية في حالة الدروس باللغة الانجليزية.

أما في الأعمال الموجهة فتحتسب 1.5 كل سداسي بمجموع 15 نقطة على الأكثر ،على أن يتم التنقيط بنفس الشيء في الأعمال التطبيقية.

وبالنسبة لمواد عبر الخط دروس وأعمال موجهة وأعمال تطبيقية مكتوبة ومدرسة عبر الخط ومصادق عليها من هيئات التدريس عن بعد. والهيئات العلمية فيتم منح 30 نقطة و10 نقاط إضافية في حالة المؤلفات البيداغوجية المحررة باللغة الإنجليزية.

هذه أهم المعايير التي يتم التنقيط عليها

ومن بين المعايير التي يتم التنقيط عليها لمسابقات الترقية القيم بالوصاية مصادق عليها من طرف رئيس القسم 3 نقاط في السنة. بمجموع 15 نقطة،ومتابعة الطلبة المتربصين في المؤسسة 6 نقاط بمجموع 30 نقطة في السنة.

ومن بين الأمور التي تم استحداثها تجسيد مشروع تحت الوصاية في إطار العلاقة جامعة مؤسسة،مصادق عليها من طرف نائب مدير الجامعة ومدير المساعد المكلف بالعلاقات الخارجية بمجموع 5 نقاط.

وتأطير مذكرات ماستر مهندس أو ما يعادلها بمجموع نقطتين بمجموع 20 نقطة.

وكذا تاطير مذكرا ماستر،مهندس أو ما يعادلها مرتبطة بصيغة مؤسسة ناشئة وسام مشروع مبتكر أومؤسسة ناشئة بمجموع 45 نقطة.

كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار المشاركة في الوضع حيز التنفيذ لمحتويات ومنظومات تعلم اللغة الانجليزية. عبر الخط لصالح الأسرة الجامعية بمجموع 3 نقطة.

كما يشمل التنقيط على مشروع تكوين الطلبة في مشروع الطالب 5 نجوم بمجموع 5 نقاط.