بالتفاصيل.. هذه شروط الإستفادة من شقق وسيارات عبر البديل

أطلق بنك التنمية المحلية، خدمات الصيرفة الاسلامية تحت إسم البديل أمس الإثنين. وتأتي هذه الخطوة، سعيا من البنك، لتقديم منتجات بنكية جديدة تتلاءم مع متطلبات واحتياجات المواطنين.

وأوضح بيان للبنك، أنه سيتم في المرحلة الأولى، اطلاق 9 شبابيك اسلامية “البديل” على مستوى 5 ولايات من الوطن.

ويتعلق الامر بولاية الجزائر العاصمة التي سيطلق فيها شباك “البديل” بكل من وكالات اسطاوالي “158”. والجزائر وسط “107”، وبراقي “108”، وسيدي يحي “114”. بالإضافة إلى وكالة حسين داي “104”.

كما سيتم اطلاق نوافذ الصيرفة الاسلامية ايضا على مستوى وكالة قسنطينة “318”. ووكالة غرداية “185” وكذا وكالة وهران “420” ووكالة سطيف “374”.

وحسب بيان البنك العمومي، فإن هذه الشبابيك الاسلامية التسعة، ستدخل حيز الخدمة تدريجيا خلال الشهر الجاري. ويأتي ذلك، في انتظار أن يصل المجموع إلى 50 شباكا اسلاميا نهاية سنة 2022.

كما يعرض بنك التنمية المحلية من خلال شبابيك “البديل” تسعة 9 منتجات مطابقة لمبادئ الشريعة الاسلامية. ومصادق عليها من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الاسلامية وهيئة الرقابة الشرعية للبنك.

كما تتمثل هذه المنتجات في اجارة عقارية منتهية بالتمليك للأفراد ومرابحة سيارات للأفراد. ومرابحة استهلاك للأفراد ومرابحة الاستثمار للمؤسسات وكذا المرابحة استغلال للمؤسسات.

كما تشمل منتجات الحساب الجاري الاسلامي وحساب الشيك الاسلامي وحساب الادخار وودائع حساب الاستثمار بالمضاربة.

المرابحة – سيارة BDL

المرابحة-سيارة هي عملية تتضمن شراء السيارة الجديدة المصنعة أو المجمعة في الجزائر. وبيعها بسعر التكلفة بالإضافة إلى هامش ربح معروف ومتفق عليه مقدماً بين مركز بديل والعميل.

هذه العملية تتم بتدخل الأطراف التالية:

البنك: مركز بديل الذي يشتري ويمتلك ويقبض ثم يبيع للعميل.

الآمر بالشراء: هو المشتري النهائي من مركز البديل.

المدين المتضامن: هو طرف ثالث مشارك في تسديد الأقساط مع الآمر بالشراء.

ويقدم منتج المرابحة-سيارة من بنك التنمية البديل لمن يبحث عن شراء سيارات سياحية أو الدراجات النارية الثنائية أو الثلاثية العجلات. المصنعة أو المجمعة في الجزائر، وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.

شروط الاستفادة من المرابحة – سيارة BDL

يجب أن يفي الآمر بالشراء المرابحة-سيارة بالمتطلبات التالية: الجنسية الجزائرية، وإقامة ثابتة في الجزائر. تحديد سن 65 سنة في تاريخ تقديم طلب التمويل، أن تكون لها أغلبية قانونية وقدرة قانونية في تاريخ طلب التمويل.

إثبات الدخل العادي، أكبر من أو يساوي واحد ونصف ضعف الدخل السنوي للمغير العام. ومحل الإقامة في مكاتب بنك التنمية المحلي للموظفين غير الحكوميين.

مبلغ التقسيط المرابحة – سيارة BDL

يخضع مبلغ تقسيط المرابحة – سيارة لقدرة العميل على سداد ديونه.

ولا رسوم إدارة المرابحة – سيارة مجانية، ولا، رسوم إشعار المرابحة – سيارة مجانية.

مع مراعاة المستوى الحالي للأجر الوطني الأدنى المضمون SNMG، يقتصر الدفعة الشهرية للتقسيط في المرابحة – سيارة BDL على: 15 % من صافي الدخل الشهري الذي يتلقاه مشتري العقار بانتظام. حيث يساوي دخل المشتري أو يزيد عن واحد ونصف (1.5) منSNMG أو أقل من أو يساوي 3 مرات SNMG.

25% من صافي الدخل الشهري الذي يتلقاه مشتري العقار بانتظام. حيث يتجاوز دخل المشتري3 مرات دخل SNMG وأقل من أو يساوي 6 مرات دخل SNMG.

30% من صافي الدخل الشهري الذي تتلقاه بانتظام من شركة المكرر، حيث يتجاوز دخل المكرر 6 مرات دخل SNMG.

وبالنسبة لشروط التسعير المطبقة في المرابحة – سيارة، يبلغ معدل الربح 9.2 بالمائة.

أما بالنسبة لمدة تقسيط المرابحة – سيارة BDL، فلا تقل مدة تقسيط المرابحة – سيارة عن 3 أشهر ولا تزيد عن 60 شهراً. فيما يجوز تأجيل الدفع لمدة شهر واحد.

إجارة عقارية منتهية بالتمليك BDL

إن خدمة (الإجارة العقارية منتهية بالتمليك) هي عملية تأجير حق الانتفاع بعقار البنك (الذي يسمى المالك) من طرف عميله (المستأجر). ولأجلها يدفع العميل إيجارا خلال المدة المتفق عليها، ومع وعد بنقل الملكية في نهاية فترة الإيجار.

أنواع الممتلكات المدعومة من إجارة عقارية منتهية بالتمليك في البديل-BDL

الحصول على مساكن ترقوية جديدة نهائية أو مساكن فردية من شركة تنمية عقارية عامة أو خاصة، والحصول على مسكن فردي من ملكية خاصة “من فرد ما”.

شروط إجارة عقارية منتهية بالتمليك في البديل-BDL

يجب أن تتوفر في طالب الإجارة العقارية الشروط التالية: الجنسية الجزائرية، سواء كان مقيماً في الجزائر أو لم يكون مقيماً فيها. أن تكون له الأهلية القانونية في تاريخ طلب التمويل، أن يبلغ من العمر 65 عامًا على الأقل.

بالإضافة إلى وثائق تثبت دخل مستقر بما يعادل ضعف (الأجر الوطني المضمون الأدنى) SNMG. ويمكن زيادة هذا الدخل بنسبة 50 في المائة من الدخل الاحتياطي المرجح.

بالنسبة لغير المقيمين، إثبات استقرار الدخل الشهري الذي تتمتع به السفارة الجزائرية أو القنصلية الجزائرية لبلد الإقامة بالعملة الأجنبية. بما يعادل ألفي يورو (2000 يورو) على الأقل.

إيداع هامش جدية (وديعة ضمان يمكن استردادها) على الأقل 20٪ من سعر العقار.

عند توقيع عقد إيجار، دفع الإيجار الأول بنسبة 10% على الأقل من ثمن العقار الذي تم امتلاكه من البنك.

مبلغ إجارة عقارية منتهية بالتمليك في البديل-BDL

الحد الأقصى لمبلغ الإجارة العقارية هو 65,000,000 د.ج.، استنادًا إلى: قدرة العميل والشخص المتضامن على تحمل الديون الشهرية أو الكفيل. وقيمة السكن محل التمويل، وعمر العميل و(الشخص المتضامن) أو الكفيل.

الحد الأقصى لمستوى الإيجار المقبول في إجارة عقارية منتهية بالتمليك في البديل-BDL .

تتحدد القدرة على سداد الديون وفقاً للدخل التراكمي للعميل والشخص المتضامن في نهاية المطاف أو الكفيل. وتتراوح بين 30% و50% من الدخل الشهري.

ويمكن دفع الإيجار بخصم من حساب العميل، أو بمدفوعات نقدية.

بالنسبة لغير المقيمين: يرجح الدخل الشهري للعميل، الذي تم تحويله إلى دنانير، بنسبة 50%.

مدة إجارة عقارية منتهية بالتمليك في البديل-BDL: تتراوح مدة تقسيط الدفع (التمويل) بين 5 سنوات و25 سنة.

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