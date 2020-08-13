بالتفاصيل.. هذه شروط الاستفادة من خدمات الصيرفة الاسلامية لبنك BNA

أفرج البنك الوطني الجزائري، عن تفاصيل وشروط الاستفادة من الخدمات الصيرفة الإسلامية، عبر موقعه الإلكتروني.

وجاء في التفاصيل أن الراغبين في شراء عقار بالنسبة للافراد، يجب أن يكونوا أشخاص من الجنسية الجزائرية، وتقل أعمارهم عن 70 عاما.

بالإضافة إلى امتلاك هؤلاء الافراد دخل ثابت ومنتظم أي أكبر من أو يساوي 40 ألف دينار جزائري.

ويعمل هذا الإجراء، باختيار العقار الذي يرغب الزبون في الحصول عليه، والبنك يشتري العقار من المرقي أو من عند أحد الأفراد .

وبعدها يقوم البنك ببيعه للزبون بهامش ربح متفق عليه مسبقا.

واشترط البنك أن يكون سعر البيع موزع على فترة تصل إلى 40 سنة، مع أقساط شهرية ثابتة.

من المزايا التي يحصل الفرد، السرعة في معالجة الطلبات، حيث لا تتجاوز 8 أيام.

وأضاف البنك أنه يمكن الاستفادة سقف التمويل، يصل إلى غاية 90 ٪ من قيمة العقار لمدة تصل إلى 40 سنة.

اما المواطن الراغب في اقتناء سيارة، فعليه أن يكون مقيم في الجزائر ولا يقل دخله عن 40 ألف دينار.

ويكون سعر البيع موزع على فترة تتراوح من1 إلى 5 سنوات، مع أقساط شهرية ثابتة، .

وأشار البنك إلى أنه يمكن للزبون أن يستفيد من تمويل يصل إلى غاية 85 بالمائة من سعر السيارة لمدة تتراوح بين 12 و 60 شهرًا .

وتتم معالجة الملفات خلال فترة لا تتجاوز 05 أيام.

وفيما يخص اقتناء أجهزة وأثاث للمنزل، فسعر البيع موزع على فترة تتراوح من 12 إلى 36 شهرا، مع أقساط شهرية ثابتة.

ويستفيد المواطن، من تمويل يمكن أن يصل إلى غاية 90 ٪ من سعر التجهيزات، لمدة تتراوح بين 12 و36 شهرا، على أن تعالج الملفات خلال 5 أيام.

وبالنسبة للمؤسسات، فتنقسم الخدمات إلى الاجارة الخاصة بالمستثمرين، التي تمكن أصحابها من امتلاك تجهيزات لنشاطاتهم.

ويتمثل تمويل “الإجارة” في عقد إيجار لأملاك منقولة لفائدة المستأجر ( إجارة منتهية بتمليك) يتوافق ومبادئ الشريعة الإسلامية، تتعلق بمعدّات وتجهيزات منقولة، دائمة غير قابلة للإتلاف.

ويقوم البنك باقتنائها لدى الممونين والوكلاء المحليين وتأجيرها للزبون.

وفي نهاية هذا العقد، يرفع الزبون صيغة الشراء ويصبح مالكا لهذه المعدّات (إجارة منتهية بتمليك).

ويستفيد من تمويل الإجارة الأشخاص الذين يمارسون مهن حرة والتّجار، بالإضافة إلى أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

وتعمل هذه الخدمة، باختيار التجهيزات التي ترغب في استئجارها المؤسسة بتمويل الإجارة، على أن تتقدم إلى وكالتها لتحديد شروط وكيفيات التمويل.

والبنك من جهته يقوم بشراء التجهيزات ويؤجرها للزبون.

ويتوافق الإيجار المدفوع مع سعر شراء التجهيزات بالإضافة إلى الهامش المتفق عليه، الموزع على فترة التمويل.

وبعد دفع الأقساط والمبالغ الواجبة، بإمكانكم رفع خيار الشراء حتى تصبح المعدات ملكا لكم .

وتستفيد المؤسسة من تمويل يمكن أن يصل إلى 90 ٪ من قيمة الشيء المراد تمويله وكحدّ أقصى 25.000.000 دينار جزائري .

وتكون مدة تمويل الإيجارات ثابتة وكل ثلاثة أشهر، موزعة على مدة أقصاها 05 سنوات دون أن تكون أقل من سنتين

اما بالنسبة لحساب الاستثمار غير المقيد للمؤسسات، فهو عبارة عن حساب يخضع لمبدأ المضاربة الذي يرتكز على أساس تقاسم الخسائر و الأرباح.

ويسمح للزبون حساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد CIINR باستثمار الاموال المودعة للبنك في مشاريع تمويلية.

ويتم تحديد توزيع الأرباح بين البنك والزبائن المودعون بعد نهاية كل سنة مالية وفقًا لمفتاح توزيع تم إبرامها والاتفاق عليها مسبقًا.

ويمكن للمستفيد اختيار مدة الايداع بين 06 و 60 شهرًا قابلة للتجديد، وتزداد الارباح وفقًا لفترة الايداع .

وفي نهاية المدة ، تسترّدون أرباحكم وتجددّون ، إذا كنتم ترغبون.

كما يتم استثمار أموالكم في المشاريع التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبخصوص حساب الاستثمار للمهنيين، فيتم فتح حساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد CIINR لصالح الأفراد المقيمين على التراب الوطني، والأشخاص الذين يمارسون مهن حرّة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويمكن اختيار مدة الايداع بين 06 و 60 شهرًا قابلة للتجديد، وتزداد أرباحكم وفقًا لفترة الايداع.

وفي نهاية المدة ، تسترّدون أرباحكم وتجددّون ، إذا كنتم ترغبون.

اما الاجارة الخاصة بهذه الفئة، فموجه للأشخاص الذين يمارسون مهن حرة والتّجار، بالإضافة إلى أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

وبعد دفع الأقساط والمبالغ الواجبة، بإمكان المستفيد رفع خيار الشراء حتى تصبح المعدات ملكا له.

ماهي المزايا ؟

ويصل سقف التمويل إلى 90٪ من قيمة الشيء المراد تمويله وكحدّ أقصى 25.000.000 دينار جزائري.