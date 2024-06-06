بالتفاصيل ..هذه شروط المشاركة في امتحانات الترقية للرتب الادارية

من المنتظر أن تنظم وزارة التربية الوطنية مسابقة ترقية شهر جويلية القادم خاصة بالرتب الادارية،وتشمل المسابقة رتبة مفتشو التربية الوطنية تخصص مواد. يترشح لها الأساتذة المبرزون الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية، والأساتذة المكونون في التعليم الثانوي. الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية.

كما تشمل رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص مواد، يترشح له الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية .إضافة الى مفتش التعليم الإبتدائي (تخصص مواد)، يترشح له الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية

وكذا مدير ثانوية يترشح لها نظار الثانوية المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم الثانوي. الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. على الأقل عند تاريخ اجراء الامتحان المهني.

وناظر ثانوي يترشح لها أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،وكذا المستشارون الرئيسيون للتربية الحاصلون. على شهادة ليسانس أو شهادة معادلة. لها الذين يثبتون 5 سنوات. من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرون من سلك التعليم.

كما تشمل المسابقة على رتبة مدير متوسطي يترشح لها المستشارون الرؤساء للتربية الذين يثبتون 5 سنوات. من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،والمستشارون الرئيسيون. للتربية الذين يثبتون (07) سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. و المنحدرون من أسلاك التعليم .

وكذا مستشارو التربية المرسمون الذين يثبتون (07) سبع سنوات من الخدمة الفعلية و المنحدرون من أسلاك التعليم و الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط الذين يثبتون (07) سبع سنوات من الخدمة الفعلية.

وبالنسبة لرتبة مستشار التربية يترشح لها أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون (05) خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون (07) سبع سنوات من الخدمة الفعلية، وأساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون (07) سبع سنوات من الخدمة الفعلية .

إضافة إلى مستشار رئيسي للتربية يترشح لها المستشارون الرئيسيون اللَّذِينَ يثبتون (05 ) خمس سنوات من الخدمة الفعلية و المنحدرون من أسلاك التَّعْلِيم ومستشارو التربية المرسمون الذِينَ يثبتون (05 ) خمس سنوات من الخدمة الفعلية.و المنحدرون من أسلاك التَّعْلِيم .

والأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط الذين يثبتون (05 ) خمس سنوات من الخدمة الفعلية بِهَذِهِ الصفة.وبالنسبة لرتبة مدير مدرسة ابتدائية يترشح لها مساعدو مديرو المدرسة الابتدائية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية، على الأقل عند تاريخ اجراء الامتحان المهني،وكذا الأساتذة الرئيسيون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية ،على الأقل عند تاريخ اجراء الامتحان المهني.

وبالنسبة لرتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائيةن يترشح لها أساتذة المدرسة الابتدائية اللَّذِينَ يثبتون (5) سنوات من الخدمة الفعلية ،مستشاري التغذية المَدْرَسِية اللَّذِينَ يثبتون (5) سنوات من الخدمة الفعلية ،ومعلمي المدرسة الابتدائية اللَّذِينَ يثبتون (7 ) سنوات من الخدمة الفعلية.