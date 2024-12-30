بالتفاصيل..هذه نتائج اللجنة الوطنية لتقييم الباحثين

أعلنت اليوم الإثنين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج الدورة الثامنة و العشرون للجنة الوطنية لتقييم الباحثين.

وحسب القائمة التي نشرتها الوزارة يعتبر أساتذة البحث” قسم أ” وأساتذة البحث “قسم ب” مؤهلون للترقية على التوالي إلى رتبتي مدير بحث وأساتذة بحث “قسم أ” حسب الترتيب الاستحقافي.

كما يمكن بداية من اليوم إلى غاية 4 جانفي 2025 إيداع الطعون عبر الأرضيةالرقمية؛ و ستتم دراستها من طرف خبراء اللجنة من 5إلى 11 جانفي 2025.

وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة النهائية للجنة الوطنية لتقييم الباحثين الدائمين بعد الطعون .

و تم شهر نوفمبر الماضي الإعلان عن فتح الدورة الثامنة والعشرون للجنة الوطنية لتقييم الباحثين الدائمين ،مع الشروع إيداع ملفات الترشح عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك.

وشارك في هذه الدورة أساتذة البحث قسم “ب”الذين أثبتوا ثلاث ( 3) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وأساتذة البحث قسم “أ” الذين أثبتوا أربع ( 4) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.