بالتفاصيل..هذه نتائج المشاركة في مشاريع التبادل الأكاديمي Erasmus+ لسنة 2024
بقلم نوال زايد
أصدر مكتب مشاريع التبادل الأكاديمي Erasmus/ الجزائر نتائج مشاركة الجامعات الجزائرية في المشاريع الأكاديمية للطلبة، الأساتذة، والموظفين لسنة 2024.
وقد احتلت جامعة تلمسان المرتبة الأولى في عدد المشاركات، لتليها في المرتبة الثانية كل من جامعتي بجاية ومستغانم. فيما احتلت جامعتي عين تيموشنت وباب الزوار المرتبة الثالثة وطنيا.
وحسب المكتب يعكس هذا الانجاز جدية الجامعات في دعم التعاون الدولي والانفتاح الأكاديمي
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