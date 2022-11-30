بالتفاصيل.. هذه هي فرص تأهل السعودية وتونس إلى الدور المقبل من المونديال

يتمسك كل من منتخبا السعودية و تونس بآمال التأهل إلى الدور المقبل من مونديال قطر رغم صعوبة المهمة أمام كل من المكسيك وفرنسا.

و يمكن منتخب السعودية فرصة اكبر للتأهل عكس “نسور قرطاج” في حالة الانتصار على منتخب المكسيك.

كما تتأهل السعودية إلى الدور ثمن النهائي في حالة التعادل أمام المكسيك، بشرط فوز بولندا على منتخب الأرجنتين.

و يملك “الأخضر السعودي” كذلك فرصة التأهل في حالة التعادل مع المكسيك. و انتصار ميسي ورفقائه على بولندا بفارق 4 أهداف.

أما عن الشطر الثاني، فمنتخب “نسور قرطاج” يملك فرص ضئيلة في التأهل. حيث يحتاج زملاء المساكني إلى الفوز أمام الديكة، وتعادل استراليا أمام الدنمارك.

كما يملك منتخب تونس إمكانية التأهل في حالة الفوز على فرنسا وانتصار الدنمارك على استراليا بشرط أن يكون الفوز من نصيب تونس أكبر من فوز الدنمارك من ناحية الأهداف.

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