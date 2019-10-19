بالتفاصيل.. هذه هي مواعيد العطل المدرسية للسنة الدراسية 2019-2020

حددت وزارة التربية الوطنية اليوم السبت رزنامة العطل المدرسية وتاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2021/2020.

وجاء في بيان الوزارة تاريخ العطل المدرسية بالنسبة للتلاميذ في الاطوار المدرسية الثلاث لهذا الموسم الدراسي، حيث جاءت التواريخ كالاتي :

عطلة الخريف :

يوم الثلاثاء 29 اكتوبر مساء إلى يوم الأحد 3 نوفمبر 2019 صباحا.

عطلة الشتاء :

من يوم الخميس 19 ديسمبر مساء إلى يوم 5 جانفي 2020 صباحا.

عطلة الربيع :

من يوم 19 مارس مساء إلى يوم 5 أفريل 2020 صباحا.

عطلة الصيف :

إبتداءا من يوم 2 جويلية مساءا بالنسبة للاساتذة.

أما بالنسبة للإداريين فتبدأ العطلة عند إنتهاء من كل العمليات المتعلقة بالسنة الدراسية.

المنطقة الاولى والثانية ابتد من يوم الخميس 16 جويلية 2020 مساء.

المنطقة الثالثة يوم الخميس 9 جويلية 2020 مساء

كما حددتا الوزارة تاريخ الدخول بالنسبة للموسم الدراسي المقبل 2020/2021.

الموظفون والاداريون يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 صباحا.

الاساتذة يوم الأحد 6 سبتمبر 2020 صباحا.

التلاميذ يوم الاحد 13 سبتمبر 2020صباحا.