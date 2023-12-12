بالتفاصيل..هكذا أوقعت القسام فصيل مشاة صهيوني بكمين محكم وأجهزت على 15 جنديا جباليا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، قتل العديد من الجنود الصهاينة وإصابة آخرين من مسافة صفر.

وذلك من خلال كمين لفصيل مشاة صهيوني الثلاثاء الماضي غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان لها عبر صفحتها على تليغرام، ” بعد عودتهم من خطوط القتال غرب معسكر جباليا… أبلغ مجاهدو القسام بإعداد كمين محكم لفصيل مشاة صهيوني معزز يوم الثلاثاء الماضي حيث تمكنوا من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد “رعدية – تلفزيونية” بهم ومن ثم الإجهاز عليهم من نقطة صفر ليوقعوا عشرات الجنود بين قتيل وجريح”.

وأضافت الكتائب، أنه “بعد يومين من الكمين تقدمت قوة صهيونية راجلة باتجاه مبنى تحصن فيه عدد من المجاهدين قرب بركة أبو راشد وبعد تفجيرها لبوابة المبنى وأثناء دخلوها استهدفها المجاهدون بالقنابل اليدوية وإطلاق النار عليها وملاحقتها من مكان إلى آخر وأكد المجاهدون قتل 15 جندياً منهم.”

وكانت كتائب القسام، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة راجلة من جيش الاحتلال شرق بلدة القرارة في غزة وأكدوا إيقاع 5 منهم بين قتيل وجريح. كما تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوتين مضادات للأفراد “رعدية – تلفزيونية” في قوة من قوات الاحتلال مكونة من 10 جنود شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح.