بالتفاصيل ..هكذا تتم عملية التوقيع على محاضر خروج الأساتذة الجامعيين

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مراحل توقيع محاضر الخروج للأساتذة الجامعيين التي تم استحداثها هذه السنة بناء على طلبات العديد من الشركاء الاجتماعيين.

وتتم عملية التوقيع الالكتروني لمحاضر الخروج عن بعد وعبر النظام المعلوماتي المدمج PROGRES،من خلال الولوج إلى أرضية تسيير الموارد البشرية، باستعمال الحساب الخاص بكل استاذ.و بعد الولوج، يجب التأكد من إختيار الدور الملائم لهذه العملية ENSEIGNANT.

وفي القائمة المتاحة، على الأساتذة إختيار خاصية التوقيع على المحاضر ثم النقر على التوقيع على محضرالخروج.

وبعد ظهور عنوان المحضر للسنة الجامعية وتواريخ الخروج والإستئناف. المُحددة من طرف المؤسسة الجامعية يتم النقر على الخانة المؤطرة.

بعد إطلاع الأساتذة على تفاصيل المحضر والتأكد من تواريخ الخروج والإستئناف، ماعلى الأساتذة سوى بالنقر. على الزر أوافق وأمضي،أما المرحلة الأخيرة فيتم من خلالها تحميل النسختين الرقميتين لسند العطلة والمحضر.