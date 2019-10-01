بالتفاصيل.. هكذا تحصل على سكن LPA.. وإعانة من الدولة!

يتوافد عدد كبير من الجزائريين، منذ صبيحة اليوم، على مقاهي الأنترنت، من أجل التسجيل في الصيغة الجديدة للسكن LPA.

وقد وضعت مصالح ولاية الجزائر تحت تصرف الراغبين في الحصول على سكنات من هذه الصيغة الجديدة، موقعا الكترونيا للتسجيل.

كما يتضمن الموقع معلومات حول الشروط المطروحة والوثائق المطلوبة في الملف.

غير أن التهافت الكبير على دخول الموقع، تسبب من حين لآخر في تعطله واستحالة الدخول للإطلاع على كل ما يرغب الجزائريون في معرفته.

ولعل ما جعل التهافت على موقع ولاية الجزائر يزداد، هو مخاوف الجزائريين من فوات الوقت، خصوصا وأن أجال التسجيل محددة زمنيا.

وقد جرى تحديد الفترة الممتدة بين 1 أكتوبر و30 أكتوبر، للتسجيل.

كما أن هناك شرط هام لا ينبغي إغفاله وهو ملء استمارة وتحميلها عبر الموقع، فأين يمكن الحصول على الاستمارة؟

ما هي الوثائق المطلوبة؟

يتوجب على الراغب في الاستفادة من سكن “أل بي آ” تقديم ملف يتكون من الوثائق التالية:

طلب خطي.

صور طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية وبطاقة التعريف للزوجة إن وجدت.

شهادة الميلاد رقم 12.

شهادة عائلية بالنسبة للمتزوجين .

شهادة عمل.

كشف الراتب لـ 3 أشهر الأخيرة.

شهادة المدخول السنوي للعمال.

شهادة العزوبية للأشخاص غير المتزوجين.

شهادة الإقامة.

وبالنسبة للمتقاعدين، فيتوجب عليهم تقديم شهادة الاستفادة من التقاعد.

من يمكن له أن يستفيد من LPA؟

عدم الاستفادة من قبل من أي نوع من الإعانات الخاصة بالسكن.

أن لا يكون للمعني عقار أو أرض صالحة للبناء.

أن يكون الراتب الشهري بين 24 ألف و108000 دينار.

ما هي الشقق المتوفرة وبكم تقدر أسعارها؟

بالنسبة لأسعار الشقق من صيغة الترقوي المدعم وأنماطه فهي ستكون على النحو التالي:

شقة بمساحة 50 متر مربع مكونة من غرفتين بسعر 2.500.000 دينار.

شقة بمساحة 70 متر مربع مكونة من 3 غرف بسعر 3.500.000 دينار.

شقة بمساحة 84 متر مربع مكونة من 4 غرف 4.400.000 دينار.

أما بالنسبة لشقة بمساحة 105 متر مربع مكونة من 5 غرف فهي بسعر 5.400.000 دينار.

ما هي الإعانات التي توفرها الدولة وكيف يمكن الحصول عليها؟

يستفيد المتحصلون على سكنات من هذه الصيغة الجديدة على إعانات مالية من الصندوق الوطني للسكن، تختلف قيمتها، حسب قيمة الراتب الذي يتقاضاه طالب السكن أو طالب السكن وزوجته إن كانت موظفة.

وفي الرابط أدناه، يمكن تحميل الاستمارة الخاصة بطلب مساعدة مالية من أجل الحصول على ملكية سكن LPA. تحميل الرابط