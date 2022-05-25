بالتفاصيل.. هكذا تم اختلاس أزيد من مليار و200 مليون سنتيم من القمح الصلب

تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد من حل ملابسات قضية إختلاس مواد مدعمة من طرف الدولة. مادة القمح الصلب المستورد بكمية مقدرة بـ 2078.60 قنطار تبلغ قيمتها المالية 12471600 دينار جزائري. عدم التبليغ عن جريمة في الوقت الملائم، تحويل مواد مدعمة عن مقصدها الإمتيازي. الإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية، إساءة إستغلال الـوظيفـة وخيانة الأمانة.

بناء على معلومات مؤكدة واردة إلى فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد. مفادها وجود نقص في مادة القمح على مستوى وحدة التخزين بوادي العثمانية.

على الفور تم تشكيل فريق تحقيق والتنقُّل فورا إلى وحدة التخزين، مرفوقين بأفراد خلية الشرطة التقنية. من أجل القيام بعملية المراقبة والمعاينة، وذلك بالحضور الدائم لرئيس الوحدة التابعة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة، ويتعلَّق الأمر بالمسمى (ض-م).