بالتفاصيل.. هكذا ذبح الطبيب زوجته وأبنائه الثلاثة ليلة رأس السنة

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، بيانا رسميا، أمس الثلاثاء، حول تفاصيل قتل طبيب لزوجته وأبنائه الثلاثة، ليلة رأس السنة بمدينة كفر الشيخ.

وحسب البيان “أنه فى إطار تحقيق أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن، تبين من الفحص وجود جثتي الزوجة وإبنتها بصالة الشقة والطفلين على سريرهما بحجرة نومهما، وبهم جروح ذبحية وسلامة جميع منافذ الشقة”.

وأضاف البيان “أنه بتقنين الإجراءات تمكنت من ضبط الجاني، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافاته مع زوجته ومداومتها على إفتعال خلافات مع أهله”

ونقل البيان تفاصيل الجريمة من نص اعترافات الجاني الذي جاء فيه:”أنا امبارح الصبح، قلت خلاص هذبحها، مسكت السكين وهما نايمين، كانت مراتي نايمة برا في صالة الشقة، ذبحتها ومأخذتش معايا دقيقة وكانت خلصت، وبعدين فكرت قلت أنا دلوقتي هدخل السجن، العيال هيتربوا الزاي، خفت على مستقبلهم، روحت ذابح الأولى ليلى كانت نايمة جنب أمها، وبعدين دخلت على عبد الله وعمر، ذبحت عبد الله الأول، وخلصت على عمر”.

وتابع”وبعدين فكرت أعمل إيه، خرجت برا الشقة وبديت أصرخ أنو زوجتي وعيالي تقتلوا”

ثم قام الجاني بإخفاء السكين المستخدم وحبل الستارة ومجوهرات زوجته التي أخذها ليوهم الأمن بأنها عملية سرقة، بمكان بالجزيرة الوسطى بطريق كفر الشيخ.

وكان اللواء فريد مصطفي مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي بلاغا من الدكتور أحمد ” 42 سنة”، يفيد بأنه عند عودته من عمله إلى منزل أسرته بمدينة كفر الشيخ، وجد زوجته منى”38 سنة”، وأطفاله عبدالله “8 سنوات” ، وعمر “6 سنوات” ، وليلي “4 سنوات” مذبوحين.

وأضاف البيان أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم عرضها على النيابة التى باشرت التحقيق.