بالتفاصيل.. هكذا ستقام الجنازة الملكية العسكرية للأمير فيليب 17 أفريل الجاري

أعلن القصر الملكي البريطاني، مساء السبت، عن إقامة جنازة ملكية عسكرية للأمير فيليب، زوج الملكة اليزابيث الثانية 17 أفريل الجاري.

وستقام جنازة دوق إدنبرة يوم السبت 17 أبريل على الساعة 3 مساءً في كنيسة سانت جورج ، وندسور.

وتتوافق الجنازة مع الرغبات الشخصية لدوق إدنبرة، والذي أوصى قبل وفاته، أول أمس الجمعة، بإقامة جنازة عسكرية لشخصه.

وأشار البيان أنه سيتم تكريم الدوق فيليب، بعد أن أفنى أكثر من 70 عامًا، خدمة للملكة والمملكة المتحدة والكومنولث.

وفي تفاصيل المراسم، أشار بيان القصر الملكي أنه سيتم الوقوف دقيقة صمت وطنية في الساعة الثالثة.

وسيسبق المراسم موكب احتفالي داخل أراضي قلعة وندسور.

وستكون جنازة ملكية احتفالية، وهو شيء مخصص بشكل عام للملوك.

وتمت الموافقة على خطط الجنمازة من قبل الملكة اليزابيث الثانية.

وسيظل نعش دوق إدنبرة، مغطى بالرتب التي تقلدها طيلة حياته وبجانبه إكليل من الزهور، حتى يوم الجنازة.

ويوم السبت 17 أفريل، سيتم نقل نعش دوق إدنبرة من قبل مجموعة تسمى The Queen’s Company، والكتيبة الأولى Grenadier Guards.

وسيتم في المربع الرباعي بقلعة وندسور، إقامة تشريفات عسكرية خاصة لصاحب السمو الملكي.

كما سيتم حمل نعش صاحب السمو الملكي في سيارة لاند روفر بنيت لهذا الغرض والتي كان الدوق مشاركًا في تصميمها.

وسيكون موكبا احتفاليا من مدخل الدولة إلى كنيسة سانت جورج، من أجل مراسم الجنازة.

ويسير أفراد العائلة المالكة ومنزل دوق إدنبرة خلف التابوت.

ولن يدخل جميع الذين شاركوا في الموكب الى الكنيسة باستثناء أفراد العائلة المالكة وسكرتير صاحب السمو الملكي.

ومع إغلاق الأبواب المؤدية إلى الكنيسة سيقوم فريق البحرية الملكية بتقديم تحية بحرية عسكرية.

وستبدأ الجنازة مع دخول التابوت إلى الكنيسة، ونقله في موكب إلى كاتافالك في كويري.

ويتم وضع “شارة” دوق إدنبرة – الميداليات والأوسمة، جنبًا إلى جنب مع عصا المشير وأجنحة سلاح الجو الملكي.

بالإضافة إلى شارة من الدنمارك واليونان على وسائد على المذبح في كنيسة القديس جاورجيوس.