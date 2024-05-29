بالتفاصيل.. هكذا ستكون معاشات المتقاعدين بداية من جوان

كلفت الزيادات المرتقبة في معاشات المتقاعدين، أزيد من مائة وسبعين مليار دينار سيتم صبها اعتبارا من شهر جوان الداخل، بعد احتساب زيادات تتراوح بين خمسة عشر وعشرة من المائة.

وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “النهار أونلاين”، فإن نسبة 15 من المائة كزيادات، ستكون من نصيب الذين يقل أو يساوي معاشهم 15 ألف دينار، لتنخفض إلى 13 من المائة للذين يزيد معاشهم عن خمسة عشر ألف دينار ويقل أو يساوي خمسة وعشرين.

أما الذين يقل معاشهم عن القيمة الأخيرة ويقل أو يعادل خمسة وثلاثين ألف دينار، فإن نسبة الزيادة حددتها السلطات بإثنى عشر من المائة، وإحدى عشر من المائة للمعاشات التي تزيد عن خمسة وثلاثين ألف دينار وتقل أو تساوي اثنان وأربعين ألف دينار.

وحددت النسبة بـ10.75 كزيادات في المعاشات التي تزيد عن 42 ألف وتقل أو تساوي سبعين ألف دينار، وبـ10.50 من المائة لأولئك الذين يتقاضون معاشا يزيد عن سبعين ألف دينار ويعادل أو يقل عن مائة ألف وبـ10.25 من المائة لأصحاب المعاشات تزيد عن عشرة ملايين سنتيم وتقل أو تعادل خمسة عشر مليون، وبعشرة من المائة كأدنى نسبة ستكون من نصيب كل متقاعد يزيد معاشه عن خمسة عشر مليون سنتيم فما فوق.

وستمس هذه الزيادات ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف متقاعد ورصد لها غلافا ماليا وصل إلى 175 مليار دينار وستصب اعتبارا من شهر جوان الداخل وبأثر رجعي بداية من ماي.