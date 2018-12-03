بالتفاصيل .. هكذا يتم استخراج السجل التجاري للتجارة الإلكترونية

المركز الوطني للسجل التجاري وضع رمز 607074 للنشاط

العملية ستنطلق بداية من الأسبوع القادم عبر لـ48 ولاية

أفرجت وزارة التجارة، عن رمز يحمل رقم 607074، خاص بنشاط التجارة الإلكترونية، ويتعين على كل تاجر إيداع ملفه لدى المركز الوطني للسجل التجاري CNRC، للحصول على سجل تجاري وممارسة النشاط بطريقة قانونية.

وأكدت مصادر مسؤولة من وزارة التجارة لـ«النهار»، أمس، أن عملية استقبال ملفات التجار المعنيين بالتجارة الإلكترونية، لدى المركز الوطني للسجل التجاري CNRC، ستنطلق في الأسبوع القادم، للاستفادة من رمز النشاط الخاص بالتجارة الإلكتروينة.

وستكون العملية عبر فروع CNRC المتواجدة في 48 ولاية، خصوصا وأن وزارة التجار قد أفرجت بحر هذا الأسبوع عن رمز يحمل رقم 607074، خاص بنشاط التجارة الإلكترونية.

وسيتعين على كل تاجر إيداع ملفه لدى المركز الوطني للسجل التجاري، للحصول على سجل تجاري وممارسة النشاط بطريقة قانونية.

وحسب وثائق تحوز عليها «النهار»، فقد اشترط المركز الوطني للسجل التجاري إحضار 8 وثائق للحصول على سجل تجاري الخاص بالنشاط الإلكتروني بالنسبة للشخص المعنوي.

حيث يتكون الملف من طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلمها للمركز، مع إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري، إما سند الملكية أو عقد إيجار، أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري.

أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية، بالإضافة إلى نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة أو نسخة من النص التأسيسي للشركة، عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي تجاري.

وحدد المركز CNRC، حسب وثائق «النهار»، نسخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وكذا وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به والمقدر بـ4000 دج.

أما في حال كان الشخص طبيعيا، فإن الملف يتكون من 6 وثائق، وحسب القانون رقم 06-13 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاري، فإنه لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري.

أو أن يمارس نشاطا تجاريا، الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح في مجال حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أو إنتاج وتسويق المنتجات المزورة والمغشوشة الموجهة للاستهلاك، بالإضافة إلى التفليس والرشوة، وتقليد أو المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والاتجار في المخدرات.