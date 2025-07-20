بالتفاصيل..هكذا يتم الاستفادة من المنحة السياحية “750 يورو”

كشف مدير الدراسات المكلّف بتسيير مديرية الاستغلال المصرفي بالمديرية العامة لشبكة و أنظمة الدفع ببنك الجزائر محمد امزيان عشيت. عن الاجراءات المتعلقة بالاستفادة من المنحة السياحية المقدرة بـ 750 أورو.

وقال عشيت، إنه يجب تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لمبلغ حق الصرف خلال مدة أقصاها ثلاثة (3) أيام عمل قبل تاريخ الرحلة، لدى فروع بنك الجزائر أو وكالات البنوك المعنية، بتقديم ملف يتضمن أساسا جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد. ووثيقة سفر ذهاب/إياب (أو وصل ضريبة السفر البري). ونسخة من التأشيرة سارية المفعول عند الاقتضاء.

ويتم،حسبه، تسليم المبلغ بالعملة الصعبة، من قبل شبابيك بنك الجزائر المتواجدة على مستوى نقاط الخروج من الإقليم الوطني، بتقديم وصل تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف، وجواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد وبطاقة ركوب صادرة عن شركة طيران أو شركة نقل بحري.

وبالنسبة للمسافرين عن طريق البر، يتم دفع مبلغ حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج أثناء القيام بإجراءات عبور الحدود، بتقديم جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد ووصل تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائر لحق الصرف، حسب المسؤول.

وبخصوص الإجراءات الجديدة، أكد أن المبلغ السنوي الأقصى لحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج بالقيمة المقابلة بالدينار الجزائري محدد بـ 750 أورو (أو ما يقابلها بعملة صعبة أخرى قابلة للتحويل بصفة حرة). للأشخاص البالغين 19 سنة فأكثر.و300 أورو (أو ما يقابلها بعملة صعبة أخرى قابلة للتحويل بصفة حرة) بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة وأقل من 19 سنة.

وأضاف أنه يتم منح حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج مرة واحدة بعنوان كل سنة مرجعية لمدة إقامة تساوي أو تفوق سبعة (7) أيام. وأن هذا المبلغ السنوي يبقى مخصصاً للاستخدام الحصري للمسافر الذي منح له.

وأكد أن سعر الصرف المطبق لحساب القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف هو سعر الصرف اليدوي لبيع العملة الصعبة المعنية يوم تنفيذ العملية.