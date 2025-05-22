بالتفاصيل ..هكذا يتم تحيين بطاقة الشفاء عن بعد

لم يعد المؤمن له اجتماعيا ملزما بالذهاب إلى مراكز الدفع التابعة للصندوق، حيث أصبح بإمكانه التوجه. إلى إحدى الصيدليات المتعاقدة لتحيين بطاقة الشفاء واستلام الأدوية الخاصة به.

وفي عرض حول عملية تحيين بطاقة الشفاء عن بعد، أفاد مدير العصرنة و أنظمة الإعلام بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء، يحي رسول، أن هذا التحيين عبارة عن “خدمة مبتكرة. تفعل عبر تطبيق +Chifa Officine+المتواجد على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء”.

مضيفا أن هذه الخدمة الجديدة متاحة على مستوى ”أكثر من 12000 صيدلية متعاقدة”.على المستوى الوطني.

ومن أهم المزايا التي توفرها هذه الخدمة الجديدة كونها متاحة طوال أيام الأسبوع على مستوى الصيدليات المتعاقدة. بحيث “لا يحق للصيدلي رفض صرف الدواء لحامل بطاقة +الشفاء+ منتهية الصلاحية. مع وجود تحيين لبيانات البطاقة في النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء”.

إضافة إلى ذلك، تسمح هذه الخدمة بـ “تقليص آجال المعالجة، لاسيما عند صرف الأدوية، وعلى وجه أخص في الحالات الطارئة”.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن هذه العملية كان قد تم إطلاقها منذ ثلاثة أيام كتجربة أولية. تم خلالها إجراء “70 ألف عملية تحيين عن بعد، بنجاح”، وهو ما مكن من “تفادي أكثر من 140 ألف تنقل للمؤمنين لهم اجتماعيا إلى مراكز الدفع”.

يذكر أن عدد بطاقات “الشفاء” التي تم إصدارها منذ بداية العمل بها، قد بلغ “أكثر من 20.5 مليون بطاقة، يستفيد منها أكثر من 30 مليون مؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقهم”.