بالتفاصيل..هكذا يتم تسجيل التلاميذ في السنة أولى ابتدائي

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن المنشور الوزاري الخاص بتسجيل تلاميذ السنة أولى ابتدائي عبر النظام المعلوماتي، المعتمد من قبل الوصاية لأول مرة تحضيرا للدخول المدرسي 2024-2025.

وأكدت الوزارة أن التسجيل في السنة الأولى ابتدائي سيكون عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية دون سواه. ابتداء من هذه السنة باستغلال الربط البيني بين النظام المعلوماتي والسجل الآلي للحالة المدنية. لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حيث يعتبر كل طفل مولود خلال سنة 2018 مسجلا تلقائيا في السنة الأولى ابتدائي. وأي تسجيل خارج هذا النظام يعتبر لاغيا وعديم الأثر.

ويخص التسجيل في السنة الأولى ابتدائي الأطفال المولودين ما بين أول جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر 2018، أما الأطفال المتمدرسون حاليا في أقسام التربية التحضيرية، والمسجلين على الأرضية الرقمية فإنهم غير معنيين بالعملية،.

وتمتد فترة استكمال التسجيل في السنة الأولى ابتدائي من 2 إلى 31 ماي 2024 ، كما يتم تسجيل الأطفال بالمدارس الابتدائية القريبة من مقر اقامتهم، لضمان التوزيع المتوازن للمتمدرسين على الهياكل المدرسية.

و يحجز الولي أو الوصي الشرعي المعلومات المضمنة في الاستمارة الالكترونية، لطلب التسجيل في السنة الأولى ابتدائي المتاحة على الفضاء المخصص له ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية عبر الرابط: https://awlyaa.education.dz، مع اختيار بالترتيب حسب الرغبة ثلاث (3) مدارس ابتدائية قريبة، من مقر إقامته أو عمله، وكذا رفع الوثائق الثبوتية التي تؤكد علاقة الولي أو الوصي الشرعي بالطفل (صفحة ميلاد الطفل من الدفتر العائلي أو وثيقة ثبوتية أخرى)، ووثيقة حديثة تثبت مكان إقامته أو عمله حسب الحالة (وصل الكهرباء والغاز أو بطاقة الإقامة أو شهادة العمل …)، أو الوثيقة المتعلقة بالإعاقة عند الاقتضاء ( الشهادة الطبية أو بطاقة الإعاقة.

دراسة طلبات التسجيل بداية من 5 ماي

ويتيح النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية إمكانية دراسة ملفات طلبات التسجيل بداية من يوم الأحد 5 ماي 2024، حيث يتعين على مدير المؤسسة التعليمية التحقق من البيانات المحجوزة والوثائق المرفوعة، في آجال أربعة (4) أيام من تاريخ تقديم الطلب. على أن تنتهي العملية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 05 جوان 2024. وذلك من خلال االتحقق من مدى مطابقة البيانات المحجوزة مع تلك التي تحتويها الوثائق الثبوتية المرفوعة. والتحقق من علاقة الولي أو الوصي الشرعي بالطفل المعني بالطلب من خلال الوثائق المرفوعة. والبيانات المحجوزة التأكد من أن مقر إقامة أو عمل الولي أو الوصي الشرعي يقع في حدود المقاطعة الجغرافية للمؤسسة التعليمية.

هذا و تعالج طلبات التسجيل آليا عن طريق النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية قبل 25 جوان 2024يراقب مدير المؤسسة التعليمية القائمة الأولية للأطفال المسجلين عبر حسابه على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية ويؤكدها. ثم يستخرجها ويوقعها ويختمها، في أجل أقصاه يوم الأحد 30 جوان 2024.

كما يتم إعلام الأولياء بنتائج دراسة طلباتهم عبر الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية يوم الأحد 30 جوان 2024، مع إشهار القوائم الأولية للأطفال المسجلين في فضاء الإعلانات بالمؤسسة التعليمية من قبل المدير.