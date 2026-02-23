بالتفاصيل.. هكذا يتم حجز تذكرة حج 2026

نشر اليوم الاثنين، الديوان الوطني للحج والعمرة، فيديو توضيحي لطريقة حجز تذكرة خاصة بموسم حج 1447هـ / 2026م، عبر البوابة الجزائرية للحج.

وفي أول خطوة يقوم المستخدم بالولوج للبوابة عبر الحساب الذي سبق وأن فتحه في المرحلة الأولى. حيث يُتاح له اختيارين الأول يتمثل في الحجز لمجموعة حجاج والثاني الحجز لحاج مفرد.

وبعد تحديد الاختيار المناسب يقوم المستخدم بإدخال المعلومات الشخصية والتي يجب أن يتأكد أنها صحيحة. وبعد استكمال العملية يتمكن من حجز التذكرة وبعدها الغرفة بمكة المكرمة.

وهذا وذكر الديوان الحجاج الميامين، أن اختيار رحلة الحج إلزامي ونهائي وهو غير قابل للتغيير بعد تأكيد الحجز لذا. على الحجاج التأكد من اختيار الرحلة المناسبة بعناية.

مشيرا أن عدم الالتزام بهذا الإجراء يؤدي إلى عدم تمكن الحاج من السفر وفقدان بطاقة نسك الخاصة به مما يمنعه من أداء مناسكه بكل يسر وسهولة، كما أنه لا يمكن تعويض التكاليف المدفوعة بعد استصدار تذكرة السفر.

للإطلاع على طريقة الحجز يرجى الولوج إلى الفيديو التالي:

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور