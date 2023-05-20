بالتفاصيل.. هكذا يتم مناقشة مذكرة تخرج مؤسسة ناشئة-براءة اختراع

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،على المنشور الوزاري الذي يحدد كيفيات مناقشة مشروع نهاية الدراسة. بغرض إنشاء مؤسسة ناشئة أو الحصول على براءة اختراع.

كما جاء في المنشور أن مشروع نهاية السنة الدراسية يكون بالتنسيق مع المشرف وفقا لأحد الاختيارين. ويتمثل الاختيار الأول في على إعداد مشروع نهاية الدراسة في شكل مذكرة تتشكل من جزأين. يتعلق الجزء الأول بالجانبين النظري والمعرفي حول موضوع المذكرة ويتم إعداده بطريقة ملخصة.

هذه رزنامة مناقشة مشروع مؤسسة ناشئة

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تاريخ بداية المناقشة بداية من 20 ماي ، الى غاية 20 جويلية

كما تستأنف المناقشات مع بداية الدخول الجامعي 2023/2024 وتتواصل الى غاية يوم 30 سبتمبر

تعد المناقشة التي تجرى في الأجل الاستثنائي في الدورة الأولى العادية وليست ضمن الدورة الثانية الاستدراكية.

يكون مشروع نهاية الدراسة ،المعد وفق أحد الاختياريين وفقا لبرنامج مسبق يعد على مستوى القسم بالتنسيق مع مسؤولي المؤسسات الجامعية ذات الصلة بالمشروع من حاضنات جامعية ودور مقاولاتية ومراكز الدعم التكنولوجي والإبتكار.

تشكيل لجنة المناقشة

تتشكل لجنة مناقشة مشروع نهاية الدراسة حسب أحد الاختياريين ،في حالة الإختيار الأول أول تواجد باحث رئيس اللجنة ، الأستاذ المشرف والأستاذ المشرف المساعد إن وجد ،استاذ باحث ممتحن ذي صلة بالتخصص موضوع المشروع.

ونظرا لأهمية الشركاء الاقتصاديين في إعطاء البعد الاقتصادي لمشاريع نهاية الدراسة ،يتعين على نائب مدير التعليم العالي المكلف بالعلاقات الخارجية بالتنسيق مع مسؤول مكتب الربط بين المؤسسة والجامعة والعمل من اجل تحسيس هؤلاء الشركاء بجدوى المشاركة في مناقشة المشروع.

كل ما يخص محضر المناقشة

تقيد نتائج مناقشة مشروع نهاية الدراسة في محضر وفقا للنموذج الملحق بهذا المشروع استنادا إلى معايير التقييم .

وتمنح حيازة مشروع نهاية الدراسة علامة مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر الطالب الحصول على النقطة القصوى.

كما تمنح حيازة مشروع نهاية الدراسة استمارة إيداع طلب براءة الإختراع الطالب الحصول على 50 بالمائة من النقطة القصوى .على أن تكون هذه الاستمارة موثقة برقم إيداع ومؤشرة من طرف كل مدير مؤسسة التعليم العالي المعنية ومصالح المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.

وفي هذه الحالة تتداول لجنة المناقشة حول 50 بالمائة من النقطة القصوى استنادا إلى الجانب النظري والمعرفي لمشروع نهاية الدراسة ،وضوح عنوان الإبتكار وأصالته بعد عملية البحث من قبل مركز الدعم التكنولوجي والإبتكار ،بطاقة وصف الإختراع مفصلة وفق دليل إعداد مذكرة التخرج شهادة براءة اختراع المعتمد من طرف اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الإبتكار وريادة الأعمال الجامعية

ويقيم مشروع نهاية الدراسة بمنح الجانب النظري والمعرفي للمشروع 15 بالمائة. ووضوح الفكرة الأساسية وسلامتها 10 بالمائة. والجوانب الإبتكارية للمشروع 25 بالمائة. وصحة نموذج العمل التجاري 25 بالمائة. والوصول الى النموذج الأولي 25 بالمائة.

وعقب إتمام المناقشة وبعد استيفاء الطالب لشروط الحصول على شهادة التعليم العالي المتوجه لمساره التكويني. تسلم له شهادة إضافية تسمى “شهادة مؤسسة ناشئة-براءة اختراع محررة باللغة العربية”. ومترجمة الى لغة اجنبية ذات صيت علمي عالمي أو أكثر.