بالتفاصيل والأسعار.. إنطلاق عملية بيع كبرى لسكنات LPL

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عن إطلاق عملية بيع كبرى لسكنات الترقوي الحر، إنطلاقا من يوم الإثنين 26 فيفري 2024.

وأوضحت المؤسسة عبر بيان لها، أنه سيتم إطلاق عملية البيع عبر المنصة الرقمية. وذلك إبتداءا من الساعة 14:00 زوالا من يوم الإثنين القادم، في كل من الولايات التالية:

أدرار، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، والبليدة، وتبسة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر العاصمة.

بالإضافة إلى ولايات جيجل، وسكيكدة، وعنابة، وقسنطينة، وورقلة، ووهران، وبرج بوعريريج، وبومرداس، والطارف، وتيبازة، عين الدفلى، وتقرت.وذلك حسب المخزون المتوفر.

ويتم الولوج إلى المنصة الرقمية عبر الرابط التالي: www.Enpi.dz .

وكانت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، قد أعلنت عن إنطلاق التسجيلات لاقتناء سكنات برنامج ترقوي حر في ولاية قالمة.

وأوضحت المؤسسة، أن التسجيل يكون ابتداءا من يوم الخميس 22 فيفري 2024 على الساعة 14:00 زوالا .

وكشفت المؤسسة عن أسعار سكنات برنامج ترقوي حر في ولاية قالمة والتي جاءت كما يلي:

يحتوي موقع 30/102 مسكن ترقوي حر على شقق من نوع ثلاثة وخمسة غرف. وتتراوح مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 78.00 متر مربع الى 85.05 متر مربع.

ويبلغ سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 200.00 352 9 دج الى 510.00 179 10 دج.

وتبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف 114.10 متر مربع، ويبلغ سعر الشقة 550.00 728 13 دج.