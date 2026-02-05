بالتفاصيل.. شروط وآجال تبديل رخص السياقة بين الجزائر وإيطاليا

وقّع رئيس الجمهورية مرسومًا رئاسيًّا يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجزائر وإيطاليا المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة.

وفقًا للمرسوم الرئاسي رقم 26-90 الصادر في الجريدة الرسمية (رقم 10) يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجزائر وإيطاليا المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة لغرض تبديلها الموقع بروما بتاريخ 23 جويلية سنة 2025، يعترف كل طرف، لغرض التبديل، برخص السياقة غير المؤقتة والسارية المفعول، الصادرة عن السلطات المختصة للطرف الآخر. وذلك وفقا للتشريع الداخلي المعمول به الفائدة حاملي رخص السياقة الذين يحصلون على الإقامة في إقليم الطرف الآخر.

وتنتهي صلاحية رخص السياقة الصادرة عن سلطات أحد الطرفين للسير على إقليم الطرف الآخر، بعد مرور سنة من تاریخ حصول حاملها على الإقامة في إقليم الطرف الآخر.

ويمكن لحاملي رخص السياقة الصادرة عن سلطات أحد الطرفين، الذين يقيمون في إقليم الطرف الآخر، تبديل رخصهم دون اجتياز اختبارات نظرية أو تطبيقية. إلا في حالات خاصة تستدعي التحقق العملي من القدرة على القيادة.

وتعد حالات خاصة تلك المتعلقة بالسائقين ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى تعديل المركبة، مقارنة بالإعدادات القياسية، أو استخدام الأطراف الاصطناعية.

لا يمكن لحاملي رخص السياقة الصادرة من سلطات أحد الطرفين تبديل رخصهم وفقا لشروط المفقرة السابقة. إلا إذا كانوا يقيمون في إقليم الطرف الآخر لمدة تقل عن 6 سنوات عند تاريخ تقديم طلب التبديل وخلافا لذلك لا يسري هذا الاتفاق.

وأضاف المرسوم أنه يمكن للسلطات المختصة بموجب هذا الاتفاق طلب شهادة طبية تثبت استيفاء المعنيين الشروط الكفاءة النفسية والبدنية اللازمة للأصناف المطلوبة.

ويتعين على حاملي رخص السياقة أن يكونوا قد بلغوا السن المحددة بموجب التشريعات الداخلية السارية.

وتطبَّق القيود المفروضة على السياقة والعقوبات التي يتم تحديدها وفقًا لتاريخ إصدار رخصة السياقة بموجب التنظيمات الداخلية لكلا الطرفين بالإشارة إلى تاريخ إصدار رخصة السياقة الأصلية التي يتطلب تبديلها.

ويسري هذا الاتفاق حصريا على رخص السياقة الصادرة قبل حصول حامليها على الإقامة في إقليم الطرف الآخر.

وفي حال كانت رخص السياقة صادرة بصفة مؤقتة، لا يسري الاتفاق إلا على تلك التي أصبحت سارية المفعول نهائيا قبل الحصول على الإقامة.

لا يسري هذا الاتفاق على رخص السياقة التي تم الحصول عليها كبديل لرخصة صادرة عن دولة أخرى إذا كانت هذه الرخصة غير قابلة للتبديل في إقليم الطرف الذي يتعين عليه القيام بإجراء التبديل.

وخلال عملية تبديل رخص السياقة، يتم الاعتراف بكافة أصناف الرخص الصادرة عن كلا الطرفين من قبل السلطات المختصة على أساس جداول تكافؤ المنطقة بهذا الاتفاق.

ويجوز لحاملي رخص السياقة الصادرة من سلطات الطرفين تبديلها إذا كانت مطابقة لأحد النماذج الواردة في قائمة نماذج رخص السياقة الملحقة بهذا الاتفاق.

وللاطلاع على معلومات أكثر اضغط على الرابط: الجريدة الرسمية