بالتفصيل.. هذا ما يعاني منه عطال!

الرياضة
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بالتفصيل.. هذا ما يعاني منه عطال!
بقلم إسماعيل عشاش

كشف الموقع الرسمي لنادي نيس، عن تفاصيل الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الدولي الجزائري يوسف عطال، خلال مواجهة نظيره ميتز.

ويُعاني صاحب الإنطلاقات السريعة، من مُشكل على مُستوى غُضروف رُكبة قدمه اليُمنى، مما يتطلب الخضوع لعملية جراحية بصفة مُستعجلة.

وإتخذ الطاقم الطبي للعقبان، قرار إجراء التدخل الجراحي، بعدما تيقنوا من إستحالة شفاء لاعبهم من الإصابة بالعلاج الطبيعي فقط.

وتؤكد مُعظم التقارير الطبية، بان التعافي من هذا النوع من الإصابات، يتغير حسب القدرات البدنية وسن من يتعرض لها.

وتُشير كل المُعطيات بأن اللاعب المُتابع من عمالقة أوروبا، لن يعود للمُنافسة سوى بعد شهرين على أحسن تقدير.


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