بالتفصيل.. هذه طريقة التسجيل في مسابقة سوناطراك

أعلنت سوناطراك، في وقت سابق عن إطلاق مسابقة وطنية مفتوحة لتوظيف خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الأكاديمية لشغل مناصب مهندسين وتقنيين، بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل.

وتشمل الشعب المهنية المطلوبة في هذه المسابقة والتي تمس 19 شعبة وهي الحفر البترولي، والجيولوجيا، والجيوفيزياء، وإنتاج الآبار، والمكامن.

وشعب مخبر تحاليل المحروقات، والطاقات المتجددة، والهيدروجين، ونقل المحروقات، وهندسة الغاز، والآليات، والميكانيك الصناعية. والكهرباء الصناعية، والتكرير والبتروكيماويات، وتسويق المحروقات.

وكذا شعب الصحة والسلامة والبيئة، والاقتصاد البترولي، والذكاء الاصطناعي، والإعلام الآلي.

هذه كيفية التسجيل في مسابقة سوناطراك بالتفصيل

أولا يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني : https://nationalrecruit.sonatrach.dz. ثم إدخال المعلومات الشخصية. المتمثلة في رقم بطاقة التعريف الوطنية، ورقم تسجيلك في وكالة التشغيل ANEM.

وبعد هذه الخطوة يجب الضغط على ايقونة التحقق لاستكمال باقي البيانات، وهي الإسم الكامل (اللقب والاسم الأول)، تاريخ الميلاد، اختيار الجنس (ذكر أو أنثى)، حدد إذا كنت من ذوي الاحتياجات الخاصة او لا.

ثم الضغط على ايقونة التالي للانتقال للخطوة التالية لاستكمال باقي البيانات، التي يجب فيها تحديد الولاية الخاصة، كتابة رقم الهاتف ثم اعادة تأكيده في الخانة المقابلة، كتابة البريد الالكتروني ثم اعادة تأكيده في الخانة المقابلة، تحديد إذا كان المسجل عاملًا أو لا.

وفي الخطوة التالية يجب الضغط على ايقونة التالي للانتقال للخطوة التالية لاستكمال باقي البيانات وهذا لتحديد الولاية التي درس بها الراغب في التسجيل، تحديد الجامعة التي درس بها، تحديد نوع الديبلوم (مثلا ماستر) وسنة التخرج، تحديد التخصص الذي درسه، تحديد الوظيفة التي يريدها، تأكيد الوظيفة التي يريدها،رفع الوثائق المطلوبة إلكترونيًا.

في الأخير وبعد نهاية عملية التسجيل تصل رسالة في الايمايل فيها استمارة تسجيلك ومعلوماتك احتفظ بها.

يشار أن التسجيلات انطلقت وم الخميس 28 نوفمبر 2024 على الساعة الثامنة صباحا. لتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 على الساعة الثامنة مساء.

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