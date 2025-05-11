بالتكبير والدعاء.. وصول الفوج الأوّل من الحجاج الجزائريين إلى المدينة المنورة

وصل الفوج الأول من الحجاج الجزائريين الميامين إلى المدينة المنورة صبيحة اليوم الأحد.

وانطلقت الرحلة الأولى من مطار هواري بومدين الدولي متجهة نحو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة. وسط تنظيم محكم واستعدادات دقيقة من قبل الجهات الجزائرية المختصة. وبالتنسيق مع السلطات السعودية التي ساهمت في تسهيل الإجراءات وسرعة استقبال الحجاج.

وكان في مقدمة المستقبلين للحجاج القنصل العام الجزائري بجدة محمد عالم، ورئيس مركز المدينة المنورة بوذراع بلخير. بالإضافة كذلك إلى أعضاء بعثة الإستقبال والتوجيه. الذين قدموا كل التسهيلات لضمان راحة الحجاج وتيسير دخولهم.

وقد غمرت المكان أجواء مفعمة بالمحبة والروحانية، رافقها الترحيب الحار والتكبير والدعاء. في مشهد يعكس حرص الدولة الجزائرية على تأمين أفضل الظروف لحجاجها الكرام، وتعاونا مثمرا مع السلطات السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.

وأشرف، أمس السبت، وزير النقل، السعيد سعيود رفقة عدد من أعضاء الحكومة، بمطار هواري بومدين الدولي. على انطلاق أول رحلة جوية متجهة إلى البقاع المقدسة .

وكان في مرافقة وزير النقل، كل من الأمين العام لوزارة النقل، وإطارات من الوزارة وممثلون عن مختلف الهيئات المعنية بتنظيم وتسيير رحلات الحج.

كما التقى الوزير سعيود المقبلين على أداء فريضة الحج، وقدّم لهم التهاني بمناسبة توجههم لأداء مناسك الحج. معبرا عن تمنياته لهم برحلة موفقة وحج مبرور وسعي مشكور، داعيا إياهم الالتزام بتعليمات السلامة والتعاون مع فرق التنظيم.

وقد انطلقت الرحلة الأولى في ظروف جيدة وتنظيم محكم بفضل التنسيق مع مختلف الفاعلين. بالإضافة كذلك إلى أن وزارة النقل قد وضعت خطة شاملة لتسيير رحلات الحج. تشمل توفير الدعم والمرافقة للحجاج وضمان التنسيق المستمر مع الهيئات المختصة في البقاع المقدسة.

كما ستنطلق رحلات الحج من 12 مطار عبر مختلف ولايات الوطن. مما يسهل لحجاجنا الميامين تنقلاتهم من مختلف المناطق ويضمن راحتهم وسلامتهم.

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