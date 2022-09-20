بالتنسيق بين شركة رويبة وجمعية القبة المتحدة..تدشين محطة أكسجين بمستشفى الرويبة

نظم مستشفى بلدية الرويبة، أمس الثلاثاء، الحفل الرسمي لتدشين محطة أكسجين بسعة 37.3 م 3 / ساعة بنسبة نقاء 93٪. من الأكسجين بحضور مدير مؤسسة المستشفى العام الرويبة ، لطريش جمال. وممثلي الشركات التي مكنت من إنجاز هذه المحطة، على غرار شركة رويبة للمشروبات. والجمعية الخيرية “القبة المتحدة” وعدد من الشركات المتبرعة.

وقد وجه مدير المستشفى خالص شكره إلى جميع الشركات التي ساهمت بكل الوسائل في هذا المشروع. ولا سيما بوشار التي تحملت مشروع محطة الأكسجين حتى إنجازها نيابة عن NCA Rouiba. وكذا جميع الشركات الجزائرية التابعة لـ Castelمجموعة.

وفي معرض حديثها عن هذا العمل ، جولي بوشار ، الأمينة العامة لـ NCA Rouiba: “نحن فخورون جدًا. بأننا ساهمنا في تسليم محطة الأكسجين عالية الجودة هذه في خدمة الصحة العامة في مستشفى الرويبة. والتي تجسد القيم والتزامات شركاتنا تجاه مجتمعنا المشترك “.

كما أضافت “إن تشغيلها سيوفر لمستشفى الرويبة كمية الأكسجين التي يحتاجها، وهي 50 زجاجة يوميًا، أي 10000 لتر في الأسبوع. كما يعني أن هذا المصنع سيوفر رعاية المرضى المصابين بـ COVID-19 بشكل مستدام. وكذلك جميع المرضى الذين تتطلب رعايتهم استخدام الأكسجين الطبي. »

بعد ذلك ، كشف المدير، عن أعمال التنقيب التي تم إجراؤها تعمل بكامل طاقتها. بالإضافة إلى الأعمال الجديدة المتمثلة في تشييد مبنى. من أجل إيواء توسعة المختبر والصيدلة التي أصبحت ضيقة نظرًا إلى الاحتياجات المتغيرة باستمرار. ذ

كما جدد المدير شكره للمانحين ووجه نداء لتقديم التبرعات لاستكمال العمل الجاري. واختتم اللقاء بتهنئة وتكريم المعاطف البيضاء الذين أحيلوا على التقاعد.