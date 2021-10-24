بالحب علينا أن نربي أبناؤنا..

أسرار كثيرة في عبارة “أحبك” ستكون لها بالغ الأثر في تكوين شخصية سوية لأطفالكم، فتعالوا نتعرف عليها سويا:

– إن أهم شيء هو أن تتذكر أن تقولها لطفلك على نحو متكرر، فهي ليست مثل الذهاب للطبيب، الذي نزوره مريتين في السنة.

– تذكروا أن قول أحبك، يختلف كثيرا عن الشعور بالحب وترجمته إلى أفعال، مثل القيام على شؤون طفلك، والسهر على توفير الراحة له، فالأطفال يحتاجون إلى الشعور بالحب بطرائق مختلفة، بما في ذلك أن يقال لهم: إنهم موضع الحب والاهتمام.

– لا تنتظر من طفلك أن يقول لك أحبك أيضا، فهو غير مكتمل النضج، إلا أنه ذكي يمكنه التمييز بين الكلمة النابع من القلب، والكلمة التي تقال له فقط من أجل ترويضه، فعليك أن تخبره بحبك بدافع رغبتك في ذلك، – لو وجدت أنه من الصعب عليك قول أحبك، اكتبها على ورقة، وضعها بجانب وسادة طفلك.

– إن إتباع عبارة أحبك بكلمة “لكن” يجعلها محيرة، فيها من الريب ما يجعله في يتوخى الحذر، فلا تستخدم عبارة أحبك لتهدئة المناخ قبل عرض مشكلة تحتاج للمواجهة، عليك فقط أن تطلب السلوك الذي تريده .

– إن كنت من الأشخاص الذين يستثقلون نطق هذه الكلمة انظر في المرآة، وقل: أحبك لنفسك، دون “لكن” عليك أن تقولها بصوت مرتفع، واستمر في ذلك حتى تستطيع أن تقولها دون ضحك أو خجل.

وأعلموا معشر الآباء، أن كلمة احبك لا يوجد فيها ما ينتقص من قيمتكم، بل غرسها سيكون في صالح أطفالكم، بل من الأفضل عدم تفويت أي فرصة لتخبروا فيها أطفالكم أنكم تحبونهم، واحرصوا على ملامستهم، والتربيت عليهم واحتضانهم في كل وقت..